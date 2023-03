VIDEO | David Zepeda extraña a su familia y recuerda sus inicios: "A veces no había para comer"

Posiblemente muchos actores, músicos o cantantes padecen algo similar, pero no todos tienen el valor de contarlo. David Zepeda es hoy en día uno de los galanes de telenovelas más renombrado de la TV en México. Con participaciones en otros países también, David se ha forjado un lugar en el medio de espectáculo y suele ser requerido para muchos protagónicos.

La vida de sonríe y él acepta que hoy disfruta esa bonanza pero no siempre fue así. Zepeda contó recientemente a los medios de comunicación que en sus primeros años como actor fue muy difícil para él salir adelante, época en que contaba con poco dinero y que esto incluso llegó a tenerle sin comer.

En una actitud muy sincera y con la verdad en la boca, David Zepeda no dudó en confesar que la vida no siempre le sonrió. Actualmente, según dijo, es un hombre muy agradecido por haber protagonizado la telenovela "Pienso en ti" a lado de Dulce María y refrendó que él está listo para trabajar ya de nuevo, puesto que esto le llena y da seguridad.

Ante esto, recordó que en sus inicios no siempre contó con la fortuna de tener proyectos en que desarrollarse o de ganar dinero suficiente.

"A veces no tenía dinero para invitar a comer a alguna niña, o no había dinero suficiente para comer yo", indicó David Zepeda en entrevista.

Para sobrevivir en esa etapa de su vida, David confesó que debía cocinarse cosas muy sencillas y a bajo costo. Actualmente, sigue cocinando poco pero ya disfruta más de la comida, en ese entonces no, por lo cual debía prepararse platillos austeros.

"Me costó muchísimo trabajo, no sabía cocinar, ni sé todavía mucho. Siempre cocinaba lo mismo, sandwich, mi latita de atún o jot dog era mi especialidad en Hermosillo. En el desayuno sí me preparaba mis huevitos ricos, machaca y mi cereal que se usa mucho allá en el norte, pero siempre batallé con eso", precisó y agradeció a las familias de sus amigos que le invitaban a jugar tenis y comer, adoptándolo como un hijo más.