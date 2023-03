Medio Metro le da un lujoso regalo a su mánager y su respuesta se viraliza: "Todavía que te maltrato y te grito"

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro "original", se ha convertido en uno de los personajes más virales de las redes sociales y aunque fueron sus pasos acompañados de Sonido Pirada, además de su disfraz del Chavo del 8, los que lo llevaron a la fama, su separación de la agrupación no ha afectado para nada su popularidad. Aunque sí ha tenido algunos tropiezos como patear a un perro que lo llevaron a ganarse el título de "malo" o de supuestamente ser humillado y maltratado por su nuevo mánager, a quien al parecer le tiene un cariño mucho más grande.

Una de las principales razones por las que el Medio Metro "malo" se separó de Sonido Pirata fueron los presuntos malos pagos que recibía y ahora que trabaja por su cuenta parece que todo juega a su favor; tanto que incluso le dio un lujoso regalo a su mánager, Gus, un gesto que rápidamente llamó la atención en redes sociales. ¿La razón?, el debate si se merecía o no el detalle debido a los momentos que se han viralizado en distintas ocasiones donde se escucha a su representante hablarle mal, algo que el propio hombre reconoció.

¿Qué le regaló? (Foto: FB Medio Metro Oficial )

VIDEO | "Nuevo Medio Metro" arremete contra el original y se viraliza: "Se le ha subido mucho la fama"

FOTOS: La Pompis paraliza la red con ajustada minifalda y top

VIDEO: así fue el momento en el que el mánager terminó sorprendido

A través de la página de Facebook de "Medio Metro Oficial", el bailarín más polémico del Internet realizó una transmisión en vivo para mantenerse más cerca de sus fieles fanáticos que no lo han abandonado tras su separación del sonidero que lo lanzó a la fama. La grabación fue con motivo del detalle que el famoso personaje tendría con su representante, como una muestra más de su agradecimiento por acompañarlo en esta nueva etapa.

Para la ocasión el Medio Metro le vendó los ojos a su mánager para entregarle el lujos obsequio del que detalló, fue de "todo corazón" porque "lo tienes bien merecido". Acto seguido le entregó una bolsa de tela donde se encontraba un iPhone y tras descubrirlo, el resto del equipo comenzó a lanzar confeti y billetes de papel para continuar con el festejo; mientras tano, el representante mantenía su cara de asombro y una enorme sonrisa que terminó con un abrazo entre ambos y una declaración que se viralizó rápidamente.

"Lalo, no mam*s. Todavía que te maltrato y te grito, qué pedo", dijo a la vez que todo el equipo le gritaba un "¡quiere llorar!" que terminó con un simple "gracias" por parte del mánager.

En su momento más incrédulo, el nuevo mejor amigo de Medio Metro destacó que no se esperaba un regalo tan lujoso que no dudó en presumir con todos los fans que estaban viendo la transmisión. "Me dejaste sin palabras, carnal", agregó Gus; mientras que el bailarín lo interrumpió para defenderlo de las falsas acusaciones que se han hecho en redes sociales sobre su persona y para poner fin a los rumores que afirman que lo está maltratando.

"La verdad mucha gente habla mal de él, mucha gente dice que me trata mal, que es mala persona y la verdad no me trata bien. Y por eso yo le regalé eso de corazón y porque a mí me nació; yo se lo regalé porque lo estimo y lo quiero harto", concluyó.

SIGUE LEYENDO

Luego de la reunión fallida, recuerdan que Sonido Pirata lloró dos días la partida del "Medio Metro"

Sonido Pirata arremete contra "Medio Metro" original tras llegar sin invitación a su baile: "Era una burla"

"La Media Pompa": Medio Metro y La Pompis unen sus pasos de baile contra Sonido Pirata