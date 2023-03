Frente al espejo, Lucero cautiva con minivestido negro con pedrería

Una de las famosas más queridas por el público mexicano es sin duda Lucero, quien por su talento, carisma y belleza conquistó a millones, de ahí que incluso su apodo rápidamente se convirtió en "La Novia de América"; sin embargo, hablar de su trayectoria incluye una larga lista de características que no pueden pasar por alto y en pleno 2023 sigue presumiendo cada una de ellas. Entre las más importantes está su gusto por la música y la moda, dos aspectos que siempre terminan fusionándose, especialmente cuando se trata de un concierto en donde el glamur es pieza clave.

Tan sólo este fin de semana, la cantante paralizó las redes sociales al presumir un sorprendente look con el que sacó su lado más femenino, pero también el más glamuroso, moderno y hasta sensual; para ello recurrió a un coqueto minivestido negro con pedrería incrustada para lucir una imagen muy brillante. ¿La razón del look?, se última aparición junto a su ex, Manuel Mijares con quien tiene dos maravillosos hijos y los une una amistad que no dudan en presumir.

El exmatrimonio ha presumido en más de una ocasión su excelente relación. (Foto: IG @luceromexico)

Por supuesto, el exmatrimonio tampoco ha dudado en hacer alarde de su talento al tomar un micrófono y subir al escenario, es por ello que incluso iniciaron su gira de conciertos "Hasta que se nos hizo", en donde sorprenden con sus mejores éxitos y en ocasiones al invitar a Lucerito Mijares a cantar junto a ellos. A pesar del talento y de la energía que derrochan juntos, es Lucero la que siempre se roba todas las miradas por sus looks que la rejuvenecen, algo que volvió a ocurrir este fin de semana en el Auditorio Nacional donde lució su figura con un minivestido negro con detalles muy brillantes.

De frente, Lucero impone moda y presume su look ideal para rejuvenecer

Este fin de semana y a pocos minutos de salir al escenario, la también actriz compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram con la que dio un pequeño adelanto al público de lo que se viviría esa noche, donde su look en minivestido se convertiría en la sensación por lo icónico y favorecedor que resulta. Pues para esta ocasión eligió un diseño entallado a la figura para resaltar cada una de sus curvas y lucir preciosa.

Algunos de los detalles que rápidamente acapararon la atención de muchos es que el minivestido destacaba por una falda corta con la que las piernas resaltaron como nunca, ceñido a la cintura para crear armonía, además de elegir un cuello redondo y mangas largas con hombreras para lucir elegante y no enseñar de más. Mientras que por último el color sobrio del negro resaltó como nunca gracias a la pedrería dorada incrustada en el diseño.

Este es el minivestido negro con el que Lucero se coronó como la más guapa. (Foto: IG @luceromexico)

En su cátedra de moda Lucero también dejó en claro que a los 53 años también se pueden lucir otras de las tendencias de la temporada y para acompañar su look y resaltar las piernas como nunca, no dudó en agregar unas coquetas medias de red en color nude para así no robarle protagonismo al vestido con el que cautivó en "Hasta que se nos hizo". Por supuesto, esto sólo fue una pequeña parte de su estilo, ya que también agregó anillos de gran tamaño y de piedras preciosas.

Finalmente, para presumir su belleza, la novia de Michel Kuri se dejó ver con un maquillaje muy sencillo para resaltar sus ojos; mientras que para el cabello, una melena suelta y con mucho volumen, además de un peinado con ondas definidas se convirtió en la apuesta perfecta para combinar con un coqueto minivestido como el que llevó para enamorar a su público del Auditorio Nacional.

Así presumió Lucero su belleza. (Foto: IG @luceromexico)

