FOTO: Lucero conquista con su belleza al natural a sus 53 años

Lucero es sin duda una de las estrellas del espectáculo en México más queridas y admirada por su belleza, la cual hora mostró al natural, pues en sus cuentas oficiales de redes sociales compartió una foto en la que se le observa posando sin maquillaje ni filtros, vistiendo un coqueto y ajustado top deportivo, confirmando que a sus 53 años es una de las famosas que impacta con su hermoso rostro.

Desde "Chispita", telenovela que hizo en 1982, la intérprete se posicionó como una de las favoritas de la pantalla chica, por lo que después de unos años consolidó su carrera en los melodramas con "Lazos de amor", donde realizó tres personajes, "Mi destino eres tú", "Alborada", "Mañana es para siempre" y "Soy tu dueña"; recientemente se dio a conocer que pronto regresa a la televisión con "El Gallo de Oro".

Lucero se luce al natural y enamora las redes

Pero la actriz y cantante, la llamada "Novia de América", no sólo destaca por su talento en los foros y los escenarios, pues se ha ganado un lugar especial en el ambiente artístico por su estilo, confirmándose como un ícono de moda para las mujeres de su edad, pues deja claro que después de los 50 se puede seguir luciendo en los atuendos más chic, como los minivestidos y minifaldas con las que roba miradas.

Lucero destaca por su belleza. Foto: IG @luceromexico

"Día de no trabajar, de hacer algo de ejercicio y comer sushi (pero mucho). Ustedes qué hacen en su día de descanso?", escribió Lucero para acompañar la foto que compartió con sus de fanáticos en Instagram y Facebook, imagen por la que recibió casi 50 mil "me gusta" y al momento ha acumulado 2 mil 600 comentarios en la plataforma de "la camarita", donde cuenta con 4 millones de admiradores.

Lucero Hogaza León, nombre completo de la cantante, causó furor entre sus seguidores con su foto en la que se dejó ver al natural, pues se observa que no lleva maquillaje y no utilizó filtros, pero no es la primera vez que se deja ver de esa forma, pues es una de las famosas que no tiene miedo a mostrarse a cara lavada, como lo ha confirmado al compartir otras fotos con las que enamora y conquista.

La más hermosa, sin filtros ni maquillaje. Foto: FB @LuceroMexico

La también actriz, novia del empresario Michel Kuri, comenzó su carrera siendo conocida como Lucerito, pues sólo contaba con 10 años. "Alegrías de mediodía" y "Chiquilladas", fueron los primeros programas en los que se le pudo ver. A los 13 años grabó su primer álbum "Te prometo", luego llegaron las telenovelas. Lucero también filmó la película "Coqueta", al lado de Pedro Fernández, siendo este su debut en cine. "Fiebre de amor" (1985) y "Escápate conmigo" (1985), son otras de las cintas por las que se le recuerda.

