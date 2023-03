Chabelo ayudó a famoso comediante a pagar su casa, ¿de quién se trata?

Este sábado 25 de marzo, inesperadamente falleció el querido actor y comediante Xavier López a quien siempre recordaremos como “Chabelo”, esta vez no se trató de un meme ni de una broma como las que frecuentemente se hacían, lamentablemente en esta ocasión la muerte sorprendió “al amigo de todos los niños”.

A lo 88 años de edad, Xavier López “Chabelo” perdió la vida a causa de una obstrucción intestinal, el cuerpo del actor fue velado en una famosa funeraria al sur de la Ciudad de México, ahí amigos y familiares fueron a darle el último adiós a su “cuate”, algunos de ellos platicaron con los medios de comunicación sobre las anécdotas que vivieron a lado del también comediante, uno de ellos reveló que “el amigo de todos los niños” le ayudó a pagar su casa.

A las afueras de la funeraria en donde despidieron a Xavier López “Chabelo” representantes de los medios de comunicación esperaron a que los amigos del actor salieran para que compartieran con ellos su sentir, tras despedirse de intérprete de temas infantiles como “Garabato colorado”, “Si los niños gobernaran al mundo”, entre muchas otras más.

Entre algunos de los famosos que se dieron cita en la funeraria, fueron el también inolvidable “Señor” Aguilera, quien fue parte importante de la historia del programa dominical “En Familia con Chabelo”.

Otros de los amigos de Chabelo que acudieron a despedirse de él fueron, Raquel Bigorra, Aleks Syntek, Sergio Defassio, Mauricio Herrera, Pierre Angelo, Carla Estrada y Pepe Magaña.

Fue precisamente éste último quien recordó con gran cariño y mucho agradecimiento el gran gesto que Xavier López, tuvo con él al ayudarlo a no perder su patrimonio.

Pues aunque no explicó a profundidad, Pepe Magaña contó a los medios de comunicación que una ocasión, él estaba a punto de perder su casa, pues debía mucho dinero, pero sin pensarlo, el actor le prestó el dinero que necesitaba para salvar su propiedad.

“Me dijo: ‘tu no vas a perder esa propiedad, es tuya tienes dinero ahí invertido, luego vemos qué hacemos’, sacó su chequera, me dio el dinero, el restante de lo que yo debía, y me dijo: ‘vete al juzgado a pagar’”, contó Pepe Magaña