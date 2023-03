Becky G ya no usa su anillo de compromiso tras confirmarse que le fueron infiel, esta foto lo demuestra

Fue hace tan solo unos días, cuando las redes sociales se comenzaban a tranquilizar tras darse a conocer la polémica ruptura de la influencer Tammy Parra y su ex novio luego de darse a conocer unas capturas de pantallas en donde mujeres expusieron al exprometido de la influencer siéndole infiel, cuando algo muy similar ocurrió con la cantante Becky G.

Y es que en redes sociales una misteriosa mujer comenzó a etiquetar a Becky G en varios comentarios e historias en donde aseguraba tener pruebas que su novio y prometido el futbolista Sebastian Lletget le había sido infiel, ante esta situación, actualmente la cantante ahora va por la vida sin su anillo de compromiso.

Luego que se visualizarán los mensajes de la mujer con la que Sebastian Lletget le fue infiel a Becky G, la intérprete de “A mi me gustan mayores”, no ha dado declaración alguna al respecto.

Sin embargo, quien ya salió a aclarar la situación es el futbolista, quien a través de un largo comunicado que lanzó en sus redes sociales, Sebastian Lletget asegura que tomó malas decisiones y ocultó algunas cosas a su prometida Becky G.

Además dedicó algunas palabras directamente a la cantante, en donde reconoció que mientras ella lo llenó de amor, él se dedicó a lastimarla y a faltarle al respeto, sin embargo, asegura que hará lo necesario para recuperar su confianza.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces” se puede leer en el comunicado.