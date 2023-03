Anahí Ríos hija de El Komander habla de lo que vivió cuando era apenas una niña y su padre cantaba “corridos alterados”

Para algunas personas la fama llega en el momento que no lo esperan, así pasó con Anahí Ríos, hija del cantante Alfredo Ríos, conocido públicamente como “El Komander”, músico que se volvió popular por corridos y formar parte del llamado movimiento alterado. Aunque apenas era una niña, la ahora creadora de contenido confesó como lidió con todo lo que estaba relacionado con su padre.

Fue durante la invitación que le hizo “El compa Ozz” a su podcast “Acá entre nozz”, la influencer habló sobre lo que implicó para ella y su hermana Kenia Ríos ser hijas del cantante, pues aunque al principio no entendían que es lo que pasaba, después de percataron se todo lo que implicaba esto para ellas.

“Mi papá se empezó a escuchar cuando yo iba en la primaria, iba como en segundo de primaria, iba en una escuela pública, a mí sí se me subió, yo llegaba a la escuela cuando había kermeses e iba mi papá y yo me sentía la hija del presidente, y yo decía ‘es mi papá’”, dijo Anahí en un podcast.

Después la celebridad mencionó que la fama de su padre le sirvió para que todos aquellos a los que le caía mal la miraran con respeto, pues no podían creer que ella estuviera relacionada con el cantante más importante del momento, por lo que Anahí aprovechaba para contarles algunas de las anécdotas que vivían mientras su padre grababa las melodías que se escuchaba en la radio.

Cuando El Komander adquirió más solvencia económica cambió a sus hijas a un colegio, por lo que ahí tampoco desaprovechó la oportunidad de presumir que su padre era el artista, aunque con el paso de tiempo aseguró que ya no le comentaba a la gente ese detalle de su vida, y prefería guardar la identidad de su familia, aunque ahora es imposible ya que está pegada a las redes sociales y constantemente comparte momentos de su día con sus seres queridos.

En la entrevista “Acá entre nozz” también respondió una de las polémicas más fuertes y dejó claro que no está lista ni desea darle una nueva oportunidad a Arturo González, conocido como el “Panter Bélico”, quien hace unos meses era su pareja, pero terminaron por presunta infidelidad por parte del cantante de Grupo Arriesgado.

“Yo personalmente no, es que se intentó, pero no, yo ya no se cómo estar con él (…) una mujer perdona, pero no olvida y las cosas aquí se quedan”, aseguró Anahí Ríos.