VIDEO | "Yo no quiero comprometerme con nadie": Sylvia Pasquel tiene Tinder y habla de su "amigo-novio"

La aplicaciones de citas suelen ser una herramienta para conocer personas, no simplemente en el plano romántico, sino también en el amistoso, aunque esto es menos común, ya que normalmente quienes las usan, busca pareja. En este contexto, llamó la atención que recientemente la famosa actriz, Sylvia Pasquel revelara ser parte de quienes le han dado una oportunidad a Tinder para conocer a más gente.

Y es que Pasquel ha dicho en repetidas ocasiones que se encuentra bien disfrutando de su soltería, pero las recientes revelaciones que hizo en el canal de Youtube de la actriz Cora Nelda González dejaron ver un lado poco conocido de Sylvia cuando le preguntó que si tenía tiempo para el amor, lo cual la llevó a recordar lo ocurrido en la serie "Siempre Reinas" en donde compartió créditos con Laura Zapata, Lorena Herrera y Lucía Méndez.

Sylvia Pasquel habló de su experiencia en Tinder. | FOTO: Instagram @sylviapasqueloficial

"Fíjate que en la serie me inventaron eso de que me metían al Tinder, para que buscara y encontrara yo un novio y sí" dijo la actriz, quien además agregó que en la popular red social hizo "dos o tres amigos", uno de ellos es un escritor peruano de libros motivacionales, mientras que el otro es constructor en Cancún y que tiene un centro holístico, asimismo, refirió que ya los conoce en persona.

Sin embargo, reveló que el tercero no es sólo su amigo: "Tengo otro que es mi amigo-novio con el que nos vemos, cuando nos vemos nos la pasamos a todo dar. Nos vamos, bueno... cuando yo quiero, cariño, cuando yo quiero, tampoco soy tan facilonga" dijo entre risas Sylvia Pasquel, posteriormente, puntualizó lo que busca en cuestión de pareja: "Yo no quiero comprometerme con nadie, yo lo que quiero es tener a una pareja, a un hombre a mi lado que cuando salga con él sea caballeroso, sea atento, sea divertido, que no se amilane porque yo soy Sylvia Pasquel".

Finalmente, agregó que a todas las personas a las que les ha presentado a su "amigo-novio" les ha caído muy bien: Es un hombre muy caballeroso, muy atento, muy espléndido, es más joven que yo, pero pocos años, sesentón" y agregó que aunque en la serie le instalaron la aplicación, ella la dejó en su celular y un día configuró su perfil, momento en que comenzó a recibir mensajes, lo cual ella no lo vio mal debido a que ella se encontraba en la búsqueda de amigos.

