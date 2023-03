La cruda muerte que empañó el éxito de Chabelo al cine mexicano y terminó regresando a la televisión

Xavier López, mejor conocido como "Chabelo", se convirtió en un ícono de la televisión en México gracias al gran esfuerzo que puso en su emblemático proyecto que duró 48 años al aire, rompiendo toda clase de récords y llevando diversión a las familias mexicanas de la República.

Sin embargo, tuvo una faceta como actor en otros ámbitos como el cine, donde llegó a interpretar a Chabelo en algunas ocasiones, pero sobre todo, se dio el tiempo de desarrollar nuevos personajes y tomar riesgos o retos en los que nunca creímos verlo.

Su llegada al cine fue un éxito rotundo. Crédito: Twitter

Pero su entrañable personaje de un niño se volvió tan famoso que decidieron llevarlo a la pantalla grande, primero con "Pepito y la lámpara maravillosa" en el año 1971, donde comenzaron sus aventuras con un pequeño que se convirtió en su mano derecha del cine, pues continuaron los éxitos.

La siguiente película fue "Chabelo y Pepito contra los monstruos" en 1973, donde pudimos verlos en personajes de acción que se enfrentaron a criaturas imponentes como La Momia, El Monstruo de la Laguna Negra, Frankenstein, El Hombre Lobo y Drácula.

Un año después, en 1974, estrenaron "Chabelo y Pepito detectives", donde cambiaron las cuevas por las calles, pues son llevados a infiltrarse en una banda que supuestamente cometen crímenes juveniles como el robo y el vandalismo, lo que buscan es resolver la destrucción de un baño en una mansión. En el camino se encuentran con extraterrestres de la constelación de Andrómeda que llegaron a la Tierra en forma pacífica.

Las películas que protagonizó tuvieron gran éxito. Crédito: Twitter

Termina la saga

Lamentablemente no siguió con estas exitosas películas que lo mismo nos daba momentos de acción, de ficción, de ciencia, o de momentos paranormales, rompiendo así con la ilusión de verlo en la pantalla grande como uno de los nuevos héroes mexicanos de la talla de Kalimán o del Chapulín Colorado.

En una entrevista con el periodista Alex Montiel, reveló que fue porque su productor murió, dejando en el camino un total de siete películas donde Chabelo sería el protagonista junto a su amigo Pepito, razón principal por la que el personaje volvió a la pantalla chica.

"Fueron tres películas, el plan era hacer un total de siete películas. Desafortunadamente, o por cosas de la vida, dado que mi origen y mi vida la he realizado en la televisión, cuando empecé a hacer las películas mi productor Alfredo Ripstein tenía ese plan, y cuando terminamos la tercera falleció", contó Chabelo.

Se convirtió en el personaje favorito de los niños. Crédito: Cuartoscuro

Alfredo Ripstein fue un gran productor del cine mexicano que trabajó con su propia productora Alameda Films S.A, teniendo una importante participación en etapas como el llamado cine de oro en México, entre muchas otras. Entre sus más importantes producciones están las multipremiadas "El Callejón de los milagros" o "Principio y Fin".

"Seguía una película de Pepito en la isla del tesoro, un libro muy simpático, ya no se hizo por destino, porque cambiaron los pensamientos. El pensamiento de sus hijos de seguir con la producción de películas. Al morir, terminó su legado de los Ripstein. No he vuelto a saber de ellos", continuó Chabelo con la historia de su salida del cine.

Finalmente, dijo, luego de ver que se fueron enfriando los proyectos y se perdió la intención de continuar con su participación en la pantalla grande, se concentró en continuar con su programa "En familia con Chabelo" que terminó en el año 2015, luego de más de 40 años ininterrumpidos de transmisión.

