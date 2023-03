Desde un yate, Irina Baeva cautiva en ajustado bikini de colores

Irina Baeva robó miradas y suspiros con su última publicación en Instagram, presumiendo un atuendo de playa con el que cautivó a sus millones de fans en la popular red social y generó miles de reacciones, entre las que destacó la de su prometido, el actor Gabriel Soto, mostrando su curvilínea y estilizada silueta desde un yate en un ajustado bikini de colores con el que se confirma como reina del look.

La actriz de origen ruso se ha convertido en una de las favoritas en las plataformas digitales, principalmente la de Meta, donde comparte una gran cantidad de imágenes de sus outfits y también de sus proyectos, sin embargo, eso no la ha alejado de la controversia, pues recientemente estuvo en el ojo del huracán por la supuesta ruptura con el galán de telenovelas, cosa que ella negó en muchas ocasiones.

Irina Baeva enamora en bikini de colores

Baeva conquistó a sus millones de fanáticos en la popular red social, plataforma en la que este viernes por la tarde compartió una publicación con un video en el que se le ve posando desde una embarcación, acompañada de su prometido, presumiendo un look moderno que resaltó su belleza, y una vez más desmintiendo su rompimiento, pues la pareja se dejó ver más enamorada que nunca.

Irina conquista en bikini de colores. Foto: IG @irinabaeva

"My captain (mi capitán) @gabrielsoto @theyachtexperiences", escribió Irina para acompañar la publicación que compartió en Instagram, donde la siguen 3.8 millones de fanáticos, plataforma en la que se dejó ver luciendo un conjunto de dos piezas en tonos rosas y azules, con el que destacó su figura esbelta y abdomen plano, recibiendo más de 16 mil "me gusta" en sólo unas horas.

"And you are his Queen" (y tu eres su reina) y "Guapos", son sólo algunos de los mensajes que sus seguidores le dejaron en la publicación en la que se le ve acompañada de Gabriel Soto, quien reaccionó a las imágenes de su prometida, con un "likes", clip en el que la actriz rusa, de hipnotizantes ojos azules, deslumbró con su estilo y derritió la red con su belleza, demostrando porque sigue siendo una de las consentidas de las plataformas.

La pareja se lució enamorada y feliz. Foto: IG @irinabaeva

Aunque en los últimos meses Baeva y Soto se habían enfrentado a los rumores de una separación, ahora parece que el tema ha quedado en el olvido, pues la pareja se ha mostrado de nuevo unida y se ha retratado en eventos y de vacaciones juntos, sin embargo, recientemente se dio a conocer que una vez más han pospuesto su boda por motivos de trabajo, aunque afirman que el amor sigue siendo el mismo.

La bella actriz impone con su estilo para la primavera. Foto: IG @irinabaeva

