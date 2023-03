Irina Baeva y Gabriel Soto vuelven a posponer su boda, estos serían los motivos

Irina Baeva y Gabriel Soto siguen enfrentándose a los rumores sobre su supuesta ruptura y cancelación de su compromiso, sobre todo después de que el galán de telenovelas revelara que volvieron a posponer los planes para su boda. La noticia ha revivido las especulaciones de un distanciamiento entre la pareja, sin embargo, el protagonista de "Mi camino es amarte" dio a conocer los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

Desde el año pasado se ha especulado que Soto y Baeva terminaron con su relación después de 5 años de estar juntos. Sin embargo, los propios actores han desmentido esta información y por el contrario explicaron que los proyectos de trabajo los han hecho posponer sus planes de llegar al altar; de hecho, nuevamente tendrán que dejar de lado sus deseos de unir sus vidas para seguir con sus carreras en los melodramas de televisión, así lo explicó el galán, de 47 años.

Gabriel Soto revela que pospone su boda con Irina Baeva

El actor indicó que durante esta temporada le han surgido varias ofertas de trabajo, por lo que no pudo ignorarlas. "Gracias a Dios tenemos tanto trabajo. Gracias a Dios estoy en un momento increíble en mi carrera y hay que aprovecharlo. Finalmente, las oportunidades de la vida hay que tomarlas, hay que aprovecharlas”, explicó Gabriel, quien indicó que gracias al éxito de su última telenovela fue convocado para ser parte del elenco de "Mi famoso y yo", el nuevo reality de TelevisaUnivision.

Gabriel Soto confirma que volverá a posponer su boda con Irina Baeva

“'Mi camino es amarte' fue un fenómeno y ahora gracias a eso me invitan a este programa de 'Mi famoso y yo', que me tiene emocionadísimo porque también es trabajar con niños y empiezo la novela con Rosy Ocampo. Y nada, ¿a qué hora vamos a organizar una boda?”, explicó Soto sobre las causas que provocaron que volviera a cancelar de forma temporal sus planes de llegar al altar, pues no es el único que próximamente regresará a la pantalla chica, ya que Irina Baeva también está haciendo algunas pruebas.

Finalmente, el galán de telenovelas insistió que no está separado de su pareja, y que por el contrario se encuentran unidos, pues aunque no hagan publicaciones en sus cuentas oficiales, siguen muy enamorados. “Estamos bien, es que es muy chistoso porque si no nos ven en redes sociales no estamos juntos. No necesitamos estar subiendo cosas en redes sociales, realmente estamos bien y todo está perfecto, ayer estaba en Puerto Vallarta, hoy estoy aquí”, dijo a la prensa Gabriel Soto.

Desde que comenzaron a correr los rumores de que Irina Baeva y Gabriel Soto habían terminado, se dijo que estarían ocultando su ruptura debido a que tienen contrato que los obliga a estar juntos. Sin embargo, la propia actriz originaria de Rusia ha desmentido esta versión y ha asegurado que se encuentran muy bien, pero que hasta el momento no han podido organizar su boda debido a que están muy ocupados.

Irina y Gabriel tienen varios proyectos que impiden que organicen su boda

La pareja ha retrasado su boda varias veces, primero fue por la pandemia de Covid-19 y cuando por fin habían reagendado su compromiso, los padres de la actriz no podían viajar a México debido a los conflictos bélicos en Europa. A mediados del año pasado, anunciaron nuevamente que no podrían organizar su matrimonio a causa de sus compromisos laborales, ya que mientras Irina viajó a Qatar para hacer cápsulas sobre la Copa del Mundo, Gabriel Soto estaba trabajando en la telenovela "Mi camino es amarte", en donde conoció a Sara Corrales, con la que se le empezó a relacionar sentimentalmente.

