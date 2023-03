Valentina Quirós muestra que es la más bella de Instagram y conquista la red

Después de varios días sin actualizar su Feed de Instagram, Valentina Quirós por fin compartió una serie de fotos en su cuenta oficial. En las imágenes, la joven señalada como la nueva novia de Santa Fe Klan demostró que es una de las celebridades más bellas de la plataforma de Meta, pues conquistó a sus miles de admiradores, quienes le dejaron palabras halagadoras y algunos "likes". Es así como la influencer cada día tiene mayor popularidad y se va ganando un lugar entre los fans del rapero que van aceptando su relación.

En los últimos días, el nombre de Valentina Quirós se ha apoderado de las tendencias de internet debido a que presuntamente está saliendo con Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Así soy", y es que se le ha visto varias veces con el artista, de 23 años. Aunque hasta el momento ni el cantante, ni la propia joven han confirmado su relación, los admiradores del rapero ya comenzaron a seguir a la supuesta nueva novia, por lo que hasta el momento suma 129 mil seguidores en Instagram, cifra que va en aumento.

Valentina Quirós presume su belleza en Instagram

Después de compartir fotos desde Punta Cana, República Dominicana, lugar en el que fue con el cantante de "Te iré a buscar", la joven influencer no había actualizado su perfil, sin embargo, este jueves, compartió una serie de imágenes en el que presumió su belleza, pues solo fue suficiente con mostrar su rostro para que encendiera la red y ganara miles de "me gusta". Y es que Valentina únicamente se tomó unas selfies dentro de su automóvil y las subió a su cuenta oficial para mantener a sus seguidores cautivados.

En las imágenes, la influencer, de 20 años, modela un look totalmente blanco compuesto de un pantalón de tiro alto holgado y un top de tirantes y escote discreto en "U". Asimismo, tiene un maquillaje ligero, pues, de acuerdo a lo que se alcanza a apreciar en las postales, sólo rizó sus pestañas y pintó sus labios de un tono durazno, haciendo de este un atuendo casual y muy urbano, perfecto para salir a pasear por la ciudad durante esta primavera.

Con las palabras "Yes please" (Sí por favor), Quirós compartió las imágenes, ganando comentarios como: "Muy linda, carnal", "me gustaste", "guapa bbyy", "chulaaaaaaa", "ayyyy moooor", "bien hermosa", "Guapa", "bonitaaa", "Tus ojos son tan bonitos" y "Estás hermosa", por mencionar algunos. En tanto, también obtuvo más de 9 mil 300 "likes", demostrando que poco a poco se gana un lugar en las redes sociales como ejemplo de estilo.

Valentina Quirós ha llamado la atención de los fanáticos de Santa Fe Klan debido a que ha estado junto al rapero en los últimos días, pues se le ha visto ir de fiesta con él y hasta en su último viaje de vacaciones. A pesar de que el rapero originario de Guanajuato es muy querido, ha sido duramente criticado porque mientras él le da una nueva oportunidad al amor y consiente a su nueva pareja, su ex Maya Nazor se queda al cuidado de su pequeño hijo Luka.

Asimismo, usuarios de redes sociales han empezado a comparar a Maya y Valentina, sin embargo, cada una tiene su propio estilo y una personalidad distinta que ha conquistado a miles en internet. Hasta el momento, Nazor, de 24 años, suma más seguidores que la apoyan en este proceso, no obstante, Quirós cada día acumula más admiradores en sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram.

