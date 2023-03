Selena Gómez pide parar el hate contra Hailey Bieber: "Se acercó a mí por amenazas de muerte"

La mañana de este viernes Selena Gómez rompió en Internet con una decisión que no sólo la incluye a ella, sino también a Hailey Bieber y con quien por años se le ha vinculado a una mala relación, enemistad e incluso rivalidad a causa de Justin Bieber; cabe recordar que el cantante canadiense fue el gran amor de la intérprete de "Lose You to Love Me" y que tras meses de una más de sus rupturas contrajo matrimonio con la modelo. Pero fue en los últimos meses que las redes explotaron con estos tres famosos en el centro de conversación, aunque esta mañana la también actriz decidió ponerle un fin a todo.

A través de una historia de Instagram, la protagonista de "Only Murders in the Building" compartió un comunicado en el que pidió a sus fans parar el hate contra Hailey Bieber, quien aparentemente está muy afectada emocionalmente por la ola de críticas a las que se ha enfrentado. Y es que más allá de las teorías de los fans e incluso de las burlas y comparar su rostro con la forma de una oreja, el odio ha incrementado y ahora la modelo también se enfrenta a constantes amenazas de muerte y es por ello que pidió ayuda a la exnovia de Justin Bieber.

A penas en octubre pasado posaron juntas por primera vez para poner fin a los rumores de enemistad. (Foto: IG @selequenss_)

"Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una odiosa negatividad", fueron las palabras con las que Selena Gómez inició su comunicado.

Este fue el mensaje con el que Selena Gómez pidió parar el odio contra la modelo

Luego de explicar que fue su supuesta enemiga la que la buscó para que saliera a emitir un comunicado apoyándola, la cantante aclaró a sus fans que este tipo de acciones y comportamientos de odio y bullying no son para nada cercano a lo que ella misma apoya. Basta recordar con que en otras ocasiones y sin mencionar el nombre de la esposa de Justin Bieber, ha pedido no acosar a las personas.

"Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la bondad y realmente quiero que todo esto se detenga", explicó también en el comunicado que rápidamente llamó la atención de todos.

Por si fuera poco, los fanáticos de ambas celebridades se llevaron otra fuerte sorpresa y es que además de defender a Hailey Bieber, Selena Gómez también aprovechó para seguirla en Instagram y fue cuestión de minutos para que la guapa modelo le diera followback, una decisión con la que ambas descartaron que exista rivalidad u odio entre ellas. Esto llamó la especial atención por el pasado tan largo que la actriz que "Los hechiceros de Waverly Place" tuvo con el intérprete de "Peaches". Hasta el momento los fans han tomado muy bien la decisión y respaldan a cada parte, aunque las opiniones sobre la modelo son muy críticas.

"Me parece bien que Selena haga esto porque lo del último mes ha sido heavy. Pero Hailey, el marido y su grupito de amigos bullys que se revisen también. Al final es siempre lo mismo, la que tiene que pedir respeto es Selena y la otra actúa como si no hubiese echado leña al fuego", "no estoy en contra de Hailey, pero Selena tomó posición otra vez (ya lo ha hecho en otras ocasiones) la defiende porque absolutamente nadie debería pasar por eso, pero no puedo evitar pensar que Hailey, nunca se ha pronunciado para intentar frenar el odio hacia Selena"

(Foto: IG @selenagomez)

¿Qué fue lo que pasó entre Selena Gómez y Hailey Bieber?

El bullying al que Selena Gómez se refirió tiene una larga historia y teorías por parte de los fans; sin embargo, la polémica actual inició hace poco más de un mes cuando la cantante compartió un TikTok en donde presumió su maquillaje de laminado de cejas explicando que se le había pasado la mano con ello. Aunque el video parecía fuera de lo normal, ese mismo día Hailey Bieber y Kylie Jenner compartieron una publicación de una videollamada enfocando a sus cejas, algo que los internautas tomaron como una indirecta muy clara.

Más tarde las famosas declararon que se había sacado de contexto la publicación y que no se relacionaba en nada con Selena Gómez, pero a los fans no les hizo mucha gracia. Desde entonces plataformas como TikTok se inundaron de videos en los que se burlaban de Hailey Bieber para defender a la cantante y actriz, pero mucho antes de llegar a las amenazas de muerte que hoy se dieron a conocer, circularon videos en los que:

Afirmaban que Hailey Bieber siempre quiso imitar a Selena Gómez hasta el punto de robarle los looks y contraer matrimonio con Justin Bieber.

Pruebas en las que se veían videos de Hailey Bieber "siguiendo" a la cantante cuando mantenía una relación con el canadiense.

Burlas hacia la modelo afirmando que su rostro tiene la forma de una oreja.

(Foto: Captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO

