Selena Gomez le rompe el corazón a sus fans tras aparecer con vestido de novia ¿con quién se casa?

Las redes sociales se paralizaron por un momento, particularmente Instagram, después de que la estrella Selena Gomez publicó un para de fotografías donde aparece con un vestido de novia y muy feliz. El modelo, aunque es algo sencillo, no deja de ser elegante, pues estuvo acompañado por el clásico velo y los guantes inmaculados que le dieron un aspecto de princesa.

Como era de esperarse, la duda le brotó de inmediato a sus fans y seguidores ¿quién es el afortunado con el que se casará? El alma le regresó a todos cuando ella misma explicó que se trata de un vestuario para la tercera temporada de la serie "Only murders in the bulding", misma que está próxima de estrenarse.

Selena Gomez disfrutó de la grabación de la serie (Foto: IG @selenagomez)

"No tengo título. Un día normal en el trabajo. @onlymurdershulu", escribió Selena Gomez en su cuenta de Instagram. En las imágenes se puede ver a la actriz y cantante sentada en el suelo y con un refresco de cola en la mano izquierda. De igual forma dejó ver que no usará zapatillas lujosas, sino un par de botas de color blanco con suela negra.

Selena Gomez participa en la serie "Only murders in the bulding" (Foto: IG @selenagomez)

Selena Gomez llega a los 400 millones de seguidores en Instagram

La felicidad de Selena Gomez podría estar respaldada por el éxito y aceptación que las personas le han dado, pues se convirtió en una de las mujeres más seguidas en Instagram; puede presumir de tener más de 402 millones se seguidores, un sueño para cualquier influencer o estrella de televisión.

Al parecer rompió un récord tras superar a la celebrity Kylie Jenner. Por encima de ella se encuentra la cuenta institucional de la plataforma y los astros del balompié Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. "Deseando poder abrazar a los 400 millones de ustedes", escribió en una publicación donde se le ve acompañada por un público numeroso detrás de una valla.

Selena Gomez festejó sus 400 millones de seguidores en Instagram (Foto: IG @selenagomez)

