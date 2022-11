Selena Gómez confesó que romper con Justin Bieber fue lo mejor que le ha pasado

Tras haber estrenado su documental “My mind & me” se muestra a una Selena Gómez diferente, desde un lado de su vida privada que se desconocía, ante los retos y desafíos que tuvo de vivir en su joven carrera, además de los problemas de salud mental que padece, pero también reveló la pesadilla que sufrió tras la ruptura con expareja Justin Bieber.

Los cantantes comenzaron a salir en 2011 justo cuando su estrellato estaba en auge, sin embargo, fue una relación pública donde había subidas y bajadas, hasta que en 2018 anunciaron el final definitivo de esa gran historia. Y la controversia siguió después de que Bieber anunció su matrimonio a sólo unos cuántos meses de su rompimiento. “Todo era demasiado público”, dice Selena en el documental.

Hace unos días se capturó a Selena con Hailey Bieber, esposa de su ex Foto Especial

Confiesa que se sentía abrumada por los medios y paparazzis que seguían hablando de eso cuando ella ya quería dejarlo ir. “Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado”, así lo tomó la actriz después de reflexionar los acontecimientos que la hicieron crecer como persona.

¿Por qué nunca grabaron juntos?

La popular canción Let Me Love You con la colaboración de de DJ Snake, originalmente era un dueto donde Selena y Justin trabajarían juntos. Pero ella no estaba de acuerdo, porque no quería ser sombra de nadie más; cuando la actriz de Disney se enteró de que el intérprete de Baby también estaría en el mismo set de grabación, ella prefirió cancelar la propuesta.

Aunque en 2015 el dúo de artistas sí grabaron una canción, Strong, que fue filtrada pero de inmediato se borró de internet. “¿Cuándo seré lo suficientemente buena sola? ¿Cuándo voy a ser buena solo por mí misma, sin necesidad de asociarme con nadie?” comentó la joven filántropa, haciendo referencia de no querer participar con su novio de ese tiempo en una colaboración musical.

