VIDEO: Jaime Camil celebra con Justin Bieber por un gol de LAFC

La tarde de este sábado el Banc of California Stadium no sólo vio a la afición del LAFC y del Philadelphia Union llenar el lugar con gritos, aplausos y un poco de desesperación por la final de la MLS, pues en el estadio también se reunieron grandes celebridades de talla internacional cuyas fotos rápidamente acapararon la atención en redes sociales; sin embargo, hubo un momento en particular del que no se deja de hablar en Internet y fue el encuentro entre Justin Bieber y Jaime Camil.

Por un lado, la estrella pop juvenil, Justin Bieber acapara millones de fans a nivel mundial desde que tan sólo era un adolescente y, por otro, el actor mexicano es uno de los famosas más queridos y reconocidos del país, por lo que verlos en un mismo espacio y compartir su emoción acaparó la atención de los usuarios de Twitter, quienes afirman que se trata de uno de los encuentros menos esperados. Tanta fue la sorpresa de verlos juntos que el video de su peculiar "reunión" rápidamente se volvió viral y se colocó en las tendencias del día.

"¿Cuando pensaron ver a Justin Bieber y Jaime Camil festejando un gol de LAFC juntos?", se lee en uno de los tuits más celebrados en la red y en la que se ve a toda la afición junto a los famosos, incluyendo a la esposa del cantante, Hailey Bieber, llenar con gritos y aplausos el Banc of California Stadium. Por supuesto, el video acaparó toda la atención y en cuestión de minutos acaparó más de 52 mil reproducciones. Además que los fans de ambas celebridades aprovecharon para dejar todo tipo de comentarios.

En la grabación se observa que tras el gol, logrado por Carlos Vela, con el que el marcador anotó 2-1 el palco lleno de los aficionados comenzó a gritas y aplaudir de la emoción; mientras que muchos de los asistentes comenzaron a festejar con las personas que los rodeaban. Aunque no se conocer con exactitud en qué lugar se encontraba el protagonista de "Loco por ti", se le ve aparecer frente al intérprete de "Yummy" con la mano estirada y esperando a que le diera los cinco.

Inmediatamente, el esposo de Hailey Bieber voltea para celebrar con el mexicano. Por su parte, Jaime Camil, luego de chocar la mano con Justin Bieber, volteó a ver a toda la afición para seguir festejando el triunfo a la vez que presumía con orgullo la camiseta del equipo.

"Desde que vimos a Beibs y Pedrito Fernández en el ring todo es posible", "bien fan el Jaime Camil", "Mi Don Fernando festejando con Justin Bieber", "la fea más bella flashbacks", "grande Jaime Camil aceptando un festejo de Justin", "este crossover no me lo esperaba", "el Justino, ni te top we, nomas porque estas en el palco y traes la camisa de mi equipo", son algunas de las respuestas al tuit viral.

Justin Bieber, fan de Carlos Vela revela video

Justin Bieber también demostró que él no sólo es famoso, sino que también es fan y en esta ocasión de un mexicano, pues además de su encuentro con Jaime Camil que acaparó todos los reflectores, en el partido demostró que es un aficionado del fichaje mexicano, Carlos Vela, quien juega como delantero en LAFC.

Y es que en un acalorado partido como el que vivió esta tarde el LAFC contra el Philadelphia Union, se dio un tenso momento en el que el jugador cayó sobre la grama. Por supuesto, la reacción de Carlos Vela no fue la única en llamar la atención de los comentaristas, quienes no dudaron en presentar la molestia de Bieber, quien con un rostro de sorpresa y con los brazos levantados volteó a ver a todos los presentes.

