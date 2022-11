VIDEO | Una piloto es confundida con azafata y se molesta: "Es un insulto"

Una piloto de avión se mostró molesta cuando fue confundida como una azafata, y es que de acuerdo a la joven esto es un insulto, pero no porque demerite el trabajo de las asistentes de vuelo, sino porque sus demás compañeros que trabajan en los aeropuertos lo utilizan para hacerla sentir mal. Por esa razón tomó su cuenta de TikTok y grabó un video para exponer su caso, el cual se hizo viral en redes sociales.

Sabrina Johnson es una piloto estadounidense de avión y helicóptero que tiene 22 años, según ha mostrado en su cuenta oficial de la plataforma china. Hace unos días publicó un clip en el que manifestó que uno de los hombres que trabajaba en el aeropuerto la miró y le preguntó que si era auxiliar de vuelo, aún dándose cuenta que traía el uniforme de aviador, lo que le causó mucha molestia y exhibió su caso en dicha red social.

La joven se molestó Foto: Especial

"El agente de la puerta me miró a los ojos hoy y me preguntó si yo era azafata", colocó en un subtítulo del video en donde aparece la joven usando el uniforme y luciendo muy molesta. En tanto, en la descripción colocó "Its jarring to me because they work at an airport. You know what the pilot uniforms are" (Es discordante para mí porque trabajan en un aeropuerto. Ya sabes cuales son los uniformes de piloto).

La joven explica por qué no le gusta que la llamen "azafata"

El video de Sabrina se hizo viral en TikTok, por lo que recibió mucho apoyo de los usuarios quienes lamentaron que tenga que vivir esta situación tan desagradable. Sin embargo, no se salvó de las críticas, ya que muchos consideraron que estaba menospreciando el trabajo de las azafatas al considerarlo como un insulto, por lo que la joven piloto volvió a usar su cuenta para aclarar la situación.

Explicó que ser confundida con una auxiliar no es una ofensa, sin embargo, hay personas que lo usan como tal, con el objetivo de subestimar su labor y el de sus compañeras que apoyan durante su estancia en la aeronave. “Es un insulto cuando se usa para tratar de menospreciarme después de todo mi arduo trabajo. Cuando haces eso, estás insultando a ambos, a mí y a la asistente de vuelo”, indicó en otro video que publicó con la descripción "¡Me encantan las azafatas! solo que no soy yo".

El video desató la polémica por lo que ahora es viral en otras redes sociales en donde han debatido el por qué les molesta a las mujeres pilotos que las llamen azafatas. También ha hecho que otras usuarias de diferentes profesiones hablen sobre su experiencia al hacer alguna actividad que es comúnmente de hombres, lo que ha generado muchos comentarios en las plataformas digitales.

