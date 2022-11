Hermano de Checo Pérez busca a una fan en silla de ruedas que estuvo en el GP de México

El nombre de Checo Pérez está en boca de todos y en esta ocasión no sólo por su desempeño en el Gran Premio de México, donde sus fans lo vieron triunfar una vez más, sino también por un hecho insólito que inició su hermano Antonio y que ya se volvió viral en redes sociales. Ahora se espera que le organice una gran sorpresa a una mujer que asistió al evento de la semana pasada con un cartel que causó furor y porque se aventuró ir al Autódromo Hermanos Rodríguez sola y en silla de ruedas.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Antonio Pérez compartió una foto de la fan sosteniendo un cartel con un "P*nche Checo, te amo", mientras la multitud de fanáticos la cargaba con todo y silla de ruedas, mientras que varios de los presentes le tomaban fotos a la mujer, quien se convirtió en la sensación del día. Hasta el momento no se sabe para qué la está buscando la familia del Checo, pero todo Twitter se ha organizado para dar con su paradero.

"Si alguien conoce a esta Srita. Ayúdenme a dar con ella", escribió el hermano del piloto y el tuit fue muy celebrado, pues en cuestión de minutos acumuló más de 31 mil me gustas y respuestas en las que muchos de los asistentes al Gran Premio de México confesaron haberla conocido, ayudado e incluso pedirle prestado su letrero para tomarse fotos con él.

Así recibió la audiencia a la mujer. (Foto: Captura)

De acuerdo con los internautas, quienes no dudaron en responder con fotos y videos, la mujer se llama Marilú, además que dieron más contexto sobre la foto que compaartió el hermano de Checo Pérez. "Me la encontré solita en la pista y me la lleve a ver el concierto, unos chavos súper buena onda la cargaron y de ahí salió la foto que posteas", escribió una usuaria que también compartió una grabación en la que un grupo de hombres la carga mientras la multitud la celebra.

Por su parte, Antonio Pérez sólo pidió "ayúdame a dar con ella" y aunque hasta el momento no se sabe si la familia de Checo logró dar con su paradero, algunos usuarios afirmaron conocerla e incluso la usuaria Ivonne Martínez dijo que se trata de su prima y como prueba agregó una foto de ella junto a un grupo de personas; sin embargo, no ha dado más detalles al respecto. Así que habrá que esperar a los próximos días para saber si la fan logró conocer a su ídolo.

