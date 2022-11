FOTOS: Una mujer se une a Tinder con increíble transformación tras su divorcio

Las historias de transformación son de las favoritas en las redes sociales y los medios de comunicación, y como ejemplo está Emma Shepard, una mujer de 42 años, de la ciudad de Blackpool, en Reino Unido, que ha dejado a muchos sorprendidos luego de que se unió a Tinder después de pasar por un divorció y 18 años de matrimonio, que la llevaron a cambiar por completo su apariencia física.

Emma se casó en el año 2000, a los 22 años, y como muchas mujeres pensó que su matrimonio duraría para toda vida, pero la relación comenzó a romperse, comentó para un medio local. Su esposo se mudó en enero de 2021 y la pareja finalmente se divorció en octubre de ese año. La situación la hizo caer en depresión, pero afirma que después de escuchar "Roar" de Katy Perry, decidió salir adelante.

Así se veía Emma antes de su transformación. Foto: Especial

Se une a Tinder con increíble transformación

Luego de un tiempo de separada, la mujer se unió al sitio de citas Tinder, después de 18 años de matrimonio, afirmó que ahora se siente como si estuviera "caminando en el aire". Sheppard, que se separó de su esposo hace dos años, comenzó a llevar una vida más saludable, pues bajó su consumo de tabaco y alcohol, comenzó a ir al gimnasio, y cambió su alimentación, lo que la ha llevado a lograr una increíble transformación.

"Estoy tan feliz ahora que he cambiado por completo mi vida. Me siento increíble y es como si la belleza viniera desde adentro. Es como caminar en el aire", explicó la mujer, quien declaró que "antes siempre trabajaba duro y me preocupaba por todos los demás. Pero, un día después de que nos separamos, me di cuenta de que era mi turno. Parecía vieja, vacía y agotada, pero ahora estoy viviendo mi mejor vida. Estoy feliz y me veo completamente diferente".

Emma es una asistente social, y después de sentir que debía dar un vuelco en su vida, comenzó por revisar su closet, cambiando sus clásicos pantalones negros y zapatos planos por faldas y tacones de colores brillantes, se puede leer en el sitio de Leicestershire Live, quienes fueron los encargados de dar a conocer la historia que ya se ha convertido en viral en todo el mundo.

La mujer, de 42 años, luce reamente distinta. Foto: Especial

"Fue realmente malo después de que se fue, realmente me rompió. Me sentía inútil, estaba teniendo ataques de pánico. No tenía confianza en mí misma y estaba muy aislada. Solo existía, trabajaba para pagar las cuentas", explica Emma para la publicación, en la que también dijo que fue un día cuando despertó y pensó: "Vienes de una familia de mujeres fuertes, eres libre y puedes marcar la diferencia en tu vida".

Emma todavía no tiene una nueva pareja, pero busca el amor en Tinder, plataforma donde llamó la atención de un hombre que decía ser una estrella del reality "Love Island". "Fue divertido que ese tipo de Love Island me coqueteara. No lo reconocí al principio, pero pensé: 'Mi tipo en el papel'. Quedo resuelto cuando hablamos por Snapchat y vi videos de él, me estaba enviando mensajes diciendo lo bonita que era y que no parezco 42 ".

Ahora su vida ha cambiado y tiene mucho éxito en Tinder. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Se tatuó la cara de su pareja infiel "para recuperar la relación" y la tunden en redes

Una mujer dejó las drogas y el alcohol, se rehabilitó y ahora es millonaria gracias a OnlyFans