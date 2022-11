Una mujer dejó las drogas y el alcohol, se rehabilitó y ahora es millonaria gracias a OnlyFans

Una modelo de OnlyFans aseguró que durante una etapa de su vida abusó de las drogas, pero tocó fondo, pero en la actualidad gana mucho dinero y tiene más estabilidad en su vida. Se trata de Eliza Rose Watson quien contó que fue adicta a las drogas y el alcohol durante cinco años, cuando las cosas se le complicaron tras dejar los estudios de psicología.

La joven inglesa de 33 años abrió su corazón y contó que robaba y quitaba cosas a la gente para financiar su adicción, incluida su madre Louise, de 54 años. Luego de eso comenzó también a ser "agresiva" y "violenta" cuando estaba bajo los efectos de los enervantes. Y lo peor fue cuando tuvo que ser hospitalizada. Pero afortunadamente, un amigo de la familia la orientó hacia los grupos de apoyo.

Le encanta hacer ejercicio. Foto: Especial.

Se convirtió en modelo fitness y de OnlyFans

Luego de un camino difícil para dejar de consumir sustancias, Eliza se convirtió en modelo fitness y de moda, a lo cual ya se había dedicado a los 17 años. Más tarde, en 2019, decidió abrir su OnlyFans y ahora gana cerca de 4 millones de pesos al mes con todos los contenidos que sube.

Retomó su carrera como modelo y triunfó. Foto: Especial.

"Mi adicción a la bebida y a las drogas me destrozó la vida. Robaba a la gente... Era agresiva y violenta y dejaba de salir con mis amigos porque sabía cómo sería. Solía presentarme a los trabajos de modelo drogada, pero no les importaba si tenía buen aspecto y me presentaba. Volví a ser modelo después de estar sobria y empecé a actualizar mi Instagram con fotos y despegó", detalló. "Los fans me sugirieron un OnlyFans, así que lo hice. Gané un par de miles de dólares en pocos meses, lo que fue una locura”, refirió.

También sube sus rutinas. Foto: Especial.

Ha ayudado a otros

Mencionó que tras tener éxito en OlyFans la plataforma se convirtió en un trabajo de tiempo completo, “también uso mis redes para contar mi historia… Tuve adictos que se pusieron en contacto y sentí el deber de ayudarlos y guiarlos hacia un grupo de apoyo. No puedo juzgarlos".

