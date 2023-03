La hermana de Michelle Salas paraliza la red con coqueto microbikini

La temporada primaveral nos ha dejado los mejores looks de playa para presumir las tendencias del momento y si hace unos días Michelle Salas demostraba que un traje de baño en color negro era la apuesta más glamurosa, ahora su hermana acaba de paralizar la red con un microbikini que es ideal para robarse todas las miradas y además presumir un diseño estampado. De esta manera las famosas hijas de Stephanie Salas conquistaron la red y demostraron que incluso en una escapada a la playa se pueden lucir como fashionistas.

Aunque Michelle Salas es reconocida por su gusto por la moda, su hermana Camila Valero no se queda atrás y es que en más de una ocasión ha demostrado tener un estilo bastante juvenil y arriesgado con el que no teme lucir escotes profundos, transparencias o los colores más encendidos; sin embargo, cuando se trata de unas vacaciones en la playa, un estilo más discreto y boho es ideal para convertirse en toda una "it girl". Y esto lo demostró esta semana con una icónica sesión de fotos en las que además de presumir un coqueto microbikini, también dejó ver como nunca su figura.

Camila Valero conquista Instagram con un arriesgado traje de baño

Este jueves la guapa actriz de películas como "Perfectos desconocidos" y "Dos veces tú" compartió algunos de los detalles de sus vacaciones para darle la bienvenida a la primavera y para ello no perdió la oportunidad de disfrutar de un cielo despejado y de los rayos del sol para conseguir un bronceado icónico. Por supuesto, para ello eligió el microbikini de tendencia con un top de corte clásico triangular y un bottom de tiro bajo para presumir un vientre plano y abdomen marcado, gracias al ejercicio.

Bajo el sol, así modeló un bañador de dos piezas. (Foto: IG @_camilavalero)

Pero más allá del corte, algo que llamó la atención de sus fans es que ella al igual que una larga lista de famosas se sumó a la tendencia de los trajes de baño con estampados floreados, mismos que son la obsesión de la temporada y aunque en otras ocasiones los colores neón han demostrado ser la apuesta perfecta para lucir espectacular en las vacaciones, Camila Valero opinó todo lo contrario. En cambio, apostó por un estilo más neutro con tonos opacos y que sin duda resultan ideales para conseguir una imagen boho chic que también tendrá mucha fuerza este 2023.

El look con el que la hermana de Michelle Salas enamoró a todos en la red destaca por un delicado estampado de flores de gran tamaño y que se distinguen entre sí por colores como el mostaza, azul y marrón. Cabe destacar que a pesar de ello, la combinación resulta perfecta para lucir fresca, juvenil y moderna, además que es un excelente complemento para la figura, ya que ayuda a resaltar cada una de las curvas o así lo demostró la actriz y modelo.

Aunque esta no es la primera vez que la miembro de la Dinastía Pinal presume su figura en traje de baño, se convirtió en la sensación por sumarse a la fiebre de los microbikinis y además salir de otras tendencias como las que ya ha lucido en el pasado como es el caso de los bikinis muy coloridos y complementos como kimonos con diseño para lucir aún más icónico. Por supuesto, sus fans no dudaron en llenarla de halagos y resaltar su belleza.

¿Te gusta el look de la actriz? (Foto: IG @_camilavalero)

"Bonito cuerpo y natural", "espectacular, bella y sensual Camila Valero", "hermosa dama", "guapa", "imparable", "qué hermosa", "la más bonita" y "diosa" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación con la que paralizó la red.

SIGUE LEYENDO

Michelle Salas se suma a la tendencia del microbikini negro

Grettell Valdez presume el bikini estampado ideal para disfrutar de la primavera

Danna Paola: sus atrevidas fotos en ropa interior con las que regresó a las redes

Evaluna Montaner subió la temperatura con colorida bikini

Valentina Quirós muestra que es la más bella de Instagram y conquista la red