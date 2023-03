Florinda Meza niega haber tenido una relación con "Quico" y asegura que este quiere colgarse de su fama: "No tiene ni un centavo de valía"

Han transcurrido más de cincuenta años del estreno del primer capítulo de "El Chavo del 8" y, a pesar de que su creador, Roberto Gómez Bolaños, ya falleció, aún circulan muchos chismes y rumores que involucran a varios de sus participantes, siendo uno de los más recientes el que orquestó Carlos Villagrán, quien daba vida a "Quico" en el mencionado programa que se popularizó en América Latina.

Hace algunos días, el actor reconocido por interpretar al niño presumido de la vecindad de "El Chavo del 8" expuso en un programa de televisión argentino que había sostenido una relación romántica con Florinda Meza, esto previo a que ella comenzara un amorío con "Chespirito", quien en sus palabras no tuvo reparo en cortejar a su exnovia.

“(Roberto Gómez Bolaños) me dijo ‘a mí no me interesa que Florinda haya andado contigo’. La hizo su esposa y como tal nos respetábamos”, contó Carlos Villagrán en la mencionada entrevista.

Carlos Villagrán asegura que fue novio de Florinda Meza | Foto: Agencia México

Ante esto, varios periodistas aprovecharon la presencia de Florinda Meza en el Aeropuerto de la Ciudad de México para cuestionarla sobre lo dicho por "Quico", a quien además de catalogar como alguien que ya no sabía que inventar, la viuda de Roberto Gómez Bolaños señaló como una persona sin ningún tipo de valor.

“No habla de otras personas o actrices porque no le sirven de promoción. Esa es la palabra (se está colgando), yo no voy a hablar de eso, ¿por qué te prestas a que yo sea promotora de la imagen de alguien? que, además no tiene ni un centavo de valía para mi gusto, porque alguien que hace eso, ni como persona ni como hombre tiene valía”, expuso molesta Florinda Meza.

A pesar de su contundente respuesta, los reporteros siguieron asediándola, tras lo cual, la actriz de 74 años aseguró que a ella no le correspondía desmentir nada, porque eso era darle atención a alguien que justamente busca revivir su fama a costillas de rumores que él sabe que son falsos.

“No tengo qué desmentir nada, y menos… ¿tú te pondrías a desmentir por televisión si yo te acuso de violador de niños?, no verdad ¿Por qué?, porque, al contrario, eso lo harías en las instancias adecuadas”, continúo Florinda Meza.

Por su parte, Édgar Vivar también fue cuestionado por los periodistas de "Ventaneando" acerca de la controversia que protagonizan Florinda Meza y Carlos Villagrán, ante lo cual, el actor que daba vida a "El Señor Barriga" prefirió no tomar partido, asegurando que son cosas que ya no están en su memoria.

SIGUE LEYENDO:

Carlos Villagrán ofrece nuevos detalles de su romance con Florinda Meza: “Me invitaba a su casa”

El momento más tenso entre Florinda Meza y "Don Ramón" en El Chavo del 8