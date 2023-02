Carlos Villagrán ofrece nuevos detalles de su romance con Florinda Meza: “Me invitaba a su casa”

Carlos Villagrán, quien es conocido por su emblemático papel de “Quico” en “El Chavo del 8” se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que reiteró que sí sostuvo una relación amorosa con Florinda Meza, la viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, incluso, ofreció nuevos detalles de su breve, pero intenso romance, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el entrañable actor de 79 años, quien causó una gran controversia con sus palabras que se contraponen a lo declarado por la actriz que le dio vida a personajes como “La Popis” y “La Chimoltrufia”.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue el propio Carlos Villagrán quien hace algunos años atrás reveló que había sostenido una relación con Florinda Meza previo a que la actriz comenzara su tórrido amorío con “Chespirito”, no obstante, hace apenas unas semanas la también escritora desmintió los dichos de su excompañero y fue muy ruda al expresar que no saldría con “Quico” porque no lo considera una persona inteligente, como lo fue su adorado “Rober”.

“De ese no voy a hablar (Carlos Villagrán), principalmente porque tú conociste a Roberto, un hombre muy inteligente, entonces ¿me imaginas a mí con un pend…?” expresó Florinda Meza durante una entrevista con Adela Micha.

Carlos Villagrán asegura que sí tuvo romance con Florinda Meza

Tras las declaraciones de Florinda Meza, Carlos Villagrán convocó a una conferencia de prensa en California para ofrecer detalles de su “gira del adiós” y durante la ronda de preguntas y respuestas el emblemático actor fue cuestionado sobre su amorío con la viuda de “Chespirito” y reiteró que sí tuvieron un romance, aunque aclaró que nunca fueron novios y hasta detalló que ella era quien lo buscaba.

El romance de Carlos Villagrán y Florinda Meza habría ocurrido a principios de la década de 1970. Foto: Especial

“No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió, la gente me preguntaba ‘¿es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ y yo les contaba la verdad, dije que no, Doña Florinda anduvo conmigo, la gente no lo acepta porque es muy difícil que lo crean, pero así fue, me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, por eso yo creo que es lo que no quiere hablar ella, que ella anduvo con Carlos Villagrán no yo anduve con ella”, fueron las palabras del actor de 79 años.

Para finalizar el tema, Carlos Villagrán señaló que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” estuvo enterado de lo que hubo entre él y Florinda Meza, pero, por obvias razones, ya no puede dar testimonio de sus palabras, así mismo, mencionó que lo que tuvo con su excompañera de emisión no fue nada extraordinario.

Las declaraciones de Carlos Villagrán se pueden ver a partir del minuto 29:50

“Claro, esto no se puede corroborar porque Roberto está muerto, pero les digo que eso pasó y cosas suceden, nada del otro mundo, pero así fue” finalizó el actor, quien señaló que se alejará de los escenarios luego de más de 50 años de carrera artística por respeto a su público, al personaje y a sí mismo.

