Toda mujer mayor de 20 años debería mirar la colorida bikini de Maya Nazor

Maya Nazor se ha convertido en una de las influencers más destacadas de los últimos tiempos. Conocida además por haber sido novia del rapero Santa Fe Klan, la joven de 24 años ha sabido encontrar su lugar en el mundo virtual en donde hace gala de su hermosura e impacta con publicaciones en las que las curvas de su cuerpo traspasan las pantallas.

Maya Nazor posando. Fuente: Instagram @nazormaya

En su cuenta de Instagram tiene más de 4,7 millones de seguidores y a diario los sorprende con algún posteo de los viajes que realiza, los momentos que comparte con su hijo Luka y las sesiones fotográficas que evidencian los pasos cada vez más firmes que va dando en el mundo del modelaje. Maya Nazor sabe cómo ganarse el cariño de su fandom.

Maya Nazor en la playa. Fuente: Instagram @nazormaya

Sus publicaciones suman miles de likes y es destinataria de comentarios como “Eres hermosa”, “La más preciosa”, “Eres una diosa”, “Me encantan tus ojos”, “Que hermosa mujer”, “Eres perfecta” y “Simplemente hermosa”. Pero Maya Nazor además es criticada tras la ruptura con Santa Fe Klan y por supuestamente exigirle una pensión de 200 mil pesos mensuales para la alimentación del hijo que tienen en común.

El posteo de Maya Nazor en Instagram

En las últimas horas, las redes sociales de Maya Nazor volvieron a paralizarse con una de sus publicaciones. Fue a través de su cuenta de Instagram que la bella influencer posteó una fotografía junto a un simple “Salud”. Es que la imagen publicaba no precisaba de ningún tipo de presentación ni adorno.

Maya Nazor posando. Fuente: Instagram @nazormaya

La exnovia de Santa Fe Klan se lució una vez más en bikini, ostentando su hermosura y escultural cuerpo. Esta vez, Maya Nazor lo hizo desde un jacuzzi y con una copa en la mano consintiendo nuevamente a sus fieles seguidores que no dudaron en aprobar el contenido con un like, aunque seguramente habrán querido halagarla con algún comentario pero eso es algo que por decisión de la influencer no podrán.

