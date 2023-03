VIDEO | Karyme Lozano se entera en entrevista de la muerte de Rebecca Jones: "¡Ay no sabía, no me digas eso!"

La partida de un ser querido nunca es fácil de asimilar, menos aún cuando ésta sucede de manera súbita. A esto cabe sumar el instante en que te comunican que ese ser amado ya no está más con vida. Esto es algo que vivió en carne propio la actriz Karyme Lozano, quien la mañana de este miércoles 22 de marzo se llevó una de las peores sorpresas de su vida, misma que lamentablemente quedó documentada.

La madrugada de este día se dio a conocer el terrible fallecimiento de la actriz Rebecca Jones, quien había enfrentado una férrea batalla contra el cáncer que le aquejaba. Fue precisamente ésta la noticia inesperada que se llevó Karyme Lozano, quien fue abordaba por medios de comunicación para conocer su opinión sobre esta pérdida. Ella no sabía del suceso, por lo que así reaccionó ante la intempestiva noticia.

En un momento en que abandonaba las instalaciones de Televisa San Ángel, Karyme Lozano se detuvo a conversar con alguna persona de la prensa de espectáculos. Luego de comentar algunos temas de trabajo, Karyme, quien lucía ropa y gafas oscuras, fue cuestionada sobre qué opinaba por la reciente pérdida de este día.

Ella, con algo de duda, pensó de primer momento que la pregunta se dirigía a la reciente pérdida de don Ignacio López Tarso. Grande sería su sorpresa al enterarse que se referían a la partida de Rebecca Jones.

"¡Ay no sabía, no me digas eso! ¿Cuándo falleció? no sabía, lo siento mucho. Pensé que me ibas a decir del señor (López) Tarso que también es una lamentable pérdida. No sabía mi Rebe preciosa, yo la quiero mucho. Siento mucho escuchar esta noticia", expresó impactada Karyme Lozano.