Muere Rebecca Jones: Alejandro Camacho, su exesposo, la acompañó hasta el final, "está destrozado", aseguran

El medio del espectáculo está de luto por la muerte de la actriz Rebecca Jones. El fallecimiento fue confirmado por su oficina de prensa y su exesposo, el también actor Alejandro Camacho, quien la acompañó hasta el final de sus días pese a que tenían más de 10 años de haberse divorciado, sin embargo, el suceso ha sido muy duro para el histrión, pues aseguran que "está destrozado".

Rebecca Jones Fuentes estuvo casada durante 26 años con Camacho. La pareja se conoció en 1984, durante las grabaciones de la telenovela "La Traición", pero fue hasta 1986 comenzaron una relación formal. Además, fueron compañeros de trabajo en muchas ocasiones con exitosos proyectos como: "El ángel caído", "Cuna de lobos", "La sonrisa del diablo", "Imperio de cristal" y "Para volver a amar".

Rebecca y Alejandro estuvieron 26 años juntos. Foto: Especial

"Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada REBECCA ANNE JONES FUENTES (21de Mayo 1957- 22 de Marzo 2023). Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la Salud de Rebecca en todo momento. 'La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego'", escribieron en el comunicado para dar a conocer su partida.

Alejandro Camacho "está destrozado", aseguran

Fruto de su relación de 26 años nació su único hijo, a quien llamaron Maximiliano, que actualmente tiene 33 años y radica en Estados Unidos, donde es DJ, sin embargo, se sabe que el joven acompañó a su mamá en los últimos días. Así lo confirmó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en el programa "Sale el Sol", emisión en la que aseguró que el primogénito de la actriz "está destrozado", al igual que su padre.

"Falleció con su hijo Maximiliano, con Alejandro Camacho, que estaba destrozado el jovencito, Alejandro había hablado con él, le avisaron a Camacho que era el último día de Rebecca, que ya no iba a pasar la noche, estaba en un comida Camacho, destrozado y sumamente triste y llegó a casa para despedirla", explicó el periodista en el matutino de Imagen Televisión, donde los conductores recordaron a la talentosa actriz.

El último proyecto de Jones fue la telenovela "Cabo", protagonizada por Bárbara de Regil, de la que salió por problemas de salud, pues recordemos que en noviembre de 2022 la actriz ingresó al hospital por problemas respiratorios y neumonía, lo que la llevó a estar varios días en terapia intensiva. Meses antes, su exesposo había asegurado que el cáncer que se le diagnóstico en el 2012, y del que había salido, le había regresado, aunque eso fue desmentido por la protagonista de telenovelas.

¿Por qué se divorció Rebecca Jones del actor?

Rebecca Jones y Alejandro Camacho se consolidaron como una de las parejas más sólidas del espectáculo en México, sin embargo, después de 26 años de matrimonio decidieron separarse, esto debido a los conflictos que habían tenido por varios años. algo que la prensa y su público no sabían, como lo comentó la actriz de "Cuna de Lobos" en una entrevista con Monserrat Olivier para su programa en Unicable.

Al ser cuestionada sobre cómo era trabajar con el actor, antes y después de su divorcio, Jones reconoció que Camacho es un gran actor, pero el día que fue difícil estar con él fue cuando decidió divorciarse, además, explicó que el tiempo que pasas junto a alguien no se borra, pero eso no implica quedarse estancado.

"No se borran, cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí. Si tu ya no estás bien en una situación, no tienes porque quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí", comentó al respecto, asegurando que aunque parecían una pareja perfecta nadie sabía lo que pasaba en el interior de la relación, tema del que no dio más detalles.

Hija de padre estadounidense y madre mexicana, durante su infancia y adolescencia Rebecca vivió en California, en los Estados Unidos, junto con su familia. Estudió Arte Dramático en el Orange Coast College y años después regresó a México, país en el que debutó como actriz en el año de 1982 con la telenovela "El amor nunca muere", al año siguiente participó en el melodrama "El maleficio" (1983).

"El ángel caído", "Cuna de lobos", "La sonrisa del diablo", "Imperio de cristal" y "Para volver a amar", fueron algunos de los proyectos que posicionaron a Rebecca Jones como estrella de las telenovelas y favorita del público. Entre sus trabajos recientes están las series de televisión "Las Malcriadas", "La Doña" y "Que te perdone Dios". También trabajó para cadenas extranjeras como NBC y Disney.

