Rebecca Jones: esta fue la última voluntad de la reconocida actriz

La madrugada de este miércoles 22 de marzo se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Rebecca Jones, quien perdió la vida a los 65 años de edad y horas más tarde, la representante de la talentosa actriz, Danna Vázquez, dio a conocer cuál fue la última voluntad de la exesposa de Alejandro Camacho, por lo que sus palabras causaron una gran conmoción al interior del ambiente artístico.

Tras la muerte de Rebecca Jones, Danna Vázquez se ha encargado de ofrecer distintas entrevistas en las que ha revelado algunos de los detalles del deceso de la protagonista de melodramas como “Cuna de lobos” y “Para volver a amar”. Durante dichas declaraciones, la manager de la actriz aseguró que su también amiga murió tranquila y en completa paz pues contó con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos hasta sus últimos momentos.

"Cabo" fue la última telenovela en la que participó Rebecca Jones. Foto: IG: la_rebeccajones

Asimismo, Danna Vázquez fue cuestionada sobre la causa de la muerte de Rebecca Jones, sin embargo, refirió que prefería no hablar del tema pero dejó ver que la actriz tenía un delicado padecimiento, aunque señaló que “medicamente no lo entendía”, por otra parte, se cree que pudo haber sido cáncer pues su exesposo, Alejandro Camacho, así lo informó hace unos meses atrás, no obstante, también se ha especulado que su deceso pudo haber estado relacionado con afectaciones pulmonares pues hace unos meses estuvo hospitalizada por un fuerte cuadro de neumonía, no obstante, su mánager también aclaró que Jones no quería ser recordada por sus enfermedades.

¿Cuál fue la última voluntad de Rebecca Jones?

Durante una entrevista para el programa “Hoy”, Danna Vázquez declaró que la última voluntad de Rebecca Jones contempla dos cosas, la primera de ellas es que quería que su funeral se realizara de manera íntima y es así como ocurrirán sus ritos funerarios pues solo estarán presentes sus familiares y amigos más cercanos, no obstante, su segunda petición contempla a la prensa y a su público pues se informó que la también productora planeo su propio homenaje, el cual, se llevará a cabo en aproximadamente dos semanas en un teatro.

“Este homenaje se hará en una o dos semanas después, el tiempo que lleve producir lo que ella quería, se hará un homenaje, donde podrán ir todos ustedes, el público, amigos y todos a despedirla y honrarla, se llevarán una sorpresa porque ella le dedicó mucho tiempo a decir lo que quería y a decir ‘quiero que tal persona se encargue de esto y eso’, lo único que les puedo decir es que será en un teatro al que ella le tenía mucho amor y pues estaremos trabajando en esto”, señaló Danna Vázquez.

Es importante puntualizar que, otra petición de Rebecca Jones fue que no quería ser le calificada como “guerrera” pues solo era un ser humano con muchas ganas de vivir, además, pidió que en las semblanzas que se transmitieran en televisión usaran imágenes donde se le pudiera ver en plenitud pues no quería ser recordada por sus enfermedades.

