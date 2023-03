Rebecca Jones: así fue su amor con Alejandro Camacho

Este miércoles 22 de marzo, en punto de las 6:00 horas, la oficina de prensa de Rebecca Jones confirmó la muerte de la actriz a los 65 años de edad, hasta la redacción de esta nota no se han revelado las causas del deceso de la protagonista de “Cuna de lobos”.

De acuerdo con el comunicado, Rebecca Jones pasó sus últimos momentos de vida, rodeada de sus seres queridos y aseguran que “se fue en paz”, a la actriz le sobrevive su único hijo Maximiliano fruto del amor que se tuvieron ella y el también actor Alejandro Camacho con quien compartió 25 años de vida.

A lo largo de la trayectoria de la fallecida actriz, no se le conocieron más que dos grandes amores, pues ella siempre fue de relaciones estables y se mantuvo alejada de escándalos.

Su primer amor fue el actor Humberto Zurita con quien tuvo un noviazgo formal el cual duró tres años, muchos creían que la guapa actriz y el actual novio de Stephanie Salas podrían llegar al altar, pero esto no fue así.

Y es que, Rebecca conoció a otro hombre de quien inmediatamente quedó flechada y él de ella, pero no fue hasta que ambos estaban solteros cuando decidieron darse una oportunidad.

Hablamos claramente de Alejandro Camacho, quien se convirtió en el amor de la vida de Rebecca Jones, pero si no hubiera sido por ella misma esta hermosa relación no hubiera sucedido.

Foto: Especial

Y es que de acuerdo con la propia Rebecca en alguna ocasión reveló en una entrevista que fue ella quien dio el primer paso para lograr un noviazgo con Camacho pues aunque él era todo un galán, el actor siempre fue muy tímido y no “movia ni un dedo”.

Fue entonces que la protagonista de “Cuna de lobos” se armó de valor y le pidió a quien fue su esposo y padre de su único hijo darse una oportunidad como pareja.

“Yo me le tuve que declarar porque Alejandro no movía ni un dedo, se paralizaba. Entonces yo le dije sabes qué, tú me encantas, y yo estoy segura que yo te encanto, entonces por qué no nos juntamos”, declaró Rebecca Jones en una entrevista.