Vive Latino: lo bueno, lo malo y lo que ya debe cambiar del festival

Ya pasó, este fin de semana se realizó el mayor evento de música en México, estamos hablando del Festival Iberoamericano Vive Latino, que congregó, como es costumbre, a decenas de bandas -principalmente latinoamericanas- para dar un deleite a todos sus asistentes. El las letras más grandes del cartel se pudieron leer nombres como Red Hot Chili Peppers, Café Tacvba, el esperado regreso de Los Bunkers, Kinky, Carla Morrison, Tokyo Ska Paradise Orchestra, entre otros.

Se trató de una fiesta que congregó a 160 mil personas, que el día domingo abarrotó el escenario principal para ver a los Peppers que eran plato fuerte de la noche, para muchos fue una sorpresa que su presentación no tuviera el horario estelar y se encargaran de cerrar el evento, no obstante antes de las 20:00 horas el espacio estaba completamente abarrotado para ver a los comandados por Anthony Kiedis, que no dejaron a nadie con ganas y entonaron éxitos como “Scar Tissue”, “Under the Bridge”, “Give It Away” y "Californication".

Los californianos le dieron paso a una de las bandas mexicanas más queridas de los últimos años, estamos hablando de Enjambre que bajó un poco las revoluciones que dejaron sus antecesores y le dieron a su público "Siempre tú”, “Sábado perpetuo” y “Manía cardiaca”.

Lo bueno

Desde luego, las bandas que son la materia prima para que el festival se realice, cada vez se ve a más niños y personas con capacidades diferentes que arriban y cuentan con mejores condiciones para poder ver el festival que debe tener la mira en ser inclusivo.

Enjambre en el Vive Latino

Lo malo

La oferta gastronómica, es un recurrente: largas filas que entorpecían el andar de los asistentes y además los señalamientos no eran lo mejor, para aquellos que fueron por primera vez al festival resultó un poco confuso llegar a los diferentes escenarios. Además, hubo poca variedad y la distribución se concentra sólo en ciertas zonas del gran inmueble.

Lo peor

La delincuencia sigue viendo en el Vive un espacio cómodo para robar, no faltaron los robos de teléfonos celulares y hasta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de algunas personas involucradas.

