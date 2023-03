VIDEO I Gloria Trevi llora desconsolada en pleno concierto por el caso de la joven Norma Lizbeth: "No se vale"

Durante su concierto, Gloria Trevi dio un emotivo mensaje en contra de la violencia que permea en la sociedad y con lágrimas en los ojos mencionó el caso de Norma Lizbeth, la joven que murió tras ser víctima de bullying escolar. “No se valen los feminicidios”, expresó la cantante mexicana.

"No se vale prender las noticias y ver en ellas a una niña que sufre bullying y trata de defenderse y, en medio de sus compañeros aplaudiendo, encuentra la muerte. No se valen los feminicidios, no se vale tampoco la homofobia, la discriminación", señaló en pleno concierto.