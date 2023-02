Gloria Trevi desconoce de qué murió su hija, Ana Dalay: "Se han dicho cosas horribles"

Este viernes 3 de febrero, la talentosa cantante, Gloria Trevi acaparó la atención de los medios de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre la muerte de su bebé, uno de los hechos más tristes que ha protagonizado a lo largo de su carrera.

Con temas como "No querías lastimarme", "Con los ojos cerrados" y "Vestida de azúcar", la intérprete de 54 años se ha consagrado como una de las artistas más famosas en México, por lo que prácticamente todo lo que hace se vuelve viral a los pocos minutos.

En esta ocasión, la cantante nacida en Monterrey, Nuevo León, concedió una entrevista para la televisión en España que conmovió a todos sus fans pues como muy pocas veces habló sobre los momentos de terror que vivió tras el fallecimiento de su pequeña bebé.

En el programa "Viajando con Chester", Gloria Trevi rompió el silencio después de ser cuestionada sobre la muerte de la bebé que tuvo durante su relación con el polémico productor, Sergio Andrade. Las palabras de la cantantes conmovieron a todos los amantes de la música.

Sin guardarse nada, la cantante lamentó que a lo largo de mucho tiempo se hayan dicho muchas cosas, algunas de ellas muy tristes. Segundos después contó los segundos previos que vivió tras encontrar sin signos de vida a su hija Ana Dalay, quien tenía unos días de nacida.

"Se ha dicho las cosas más horribles que me cuesta repetirlas. A mí me dijeron una cosa, una de las muchachas que estaban en ese momento", compartió durante la entrevista.

Más tarde, la compositora detalló que una persona le informó que su hija fue trasladada a un hospital en donde el acta de defunción decía que fue víctima de muerte de cuna, pero ella nunca lo pudo comprobar. Tras recibir la notica pasó varios días en completo shock.

"He hablado con esta persona y todo lo que me dijo fue algo que el señor pidió que me dijeran", sentenció.