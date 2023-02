Desde la alberca, Lis Vega paraliza las redes con micro bikini

Lis Vega es una de las pocas mujeres del entretenimiento que pareciera que la edad no le pesa. La cubana conquista a sus fans sus diversos looks, y cuando son de playa o alberca se lleva todas las miradas, pues tiene un de los mejores cuerpos que habitan esta tierra y por supuesto, no tiene vergüenza para mostrarlo.

Con unos 1.9 millones de seguidores en Instagram, la cantante busca que su público se deleite con producciones a la altura de una súper modelo. Cuando uno ingresa a su cuenta, lo que puede ver es que busca nunca decepcionar a los fanáticos y por eso se entrega al punto de en muchas ocasiones ser censurada.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Vega paraliza Instagram en bikini

La guapa cubana Lis Vega, de 45 años, presume silueta de veinteañera en las redes sociales, como lo dejó ver en las imágenes que compartió en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, en las que se lució modelando una bikini con el que mostró al máximo toda su belleza y sus curvas a todos los fans.

En Instagram la cantante realizó dos posteos desde la alberca donde en uno se pueden ver imágenes tirada en una reposera tomando sol. En el caso del segundo post que incluyó, se puede observar un video donde sale de la piscina en cámara lenta y se puede ver en detalle todas sus cuervas y extrema belleza.

No hay dudas que Lis Vega está en uno de sus mejores momentos. Recordemos que la originaria de Cuba ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", y que recientemente se dejó ver mostrando sus mejores pasos en "Las estrellas bailan en Hoy".

