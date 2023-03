Oscar 2023: Colin Farrell de ser nominado a los premios a protagonizar "El Pingüino", serie de The Batman

Colin Farrell es un actor que tiene una larga trayectoria en Hollywood, pues ha protagonizado desde películas de acción hasta dramas de suspenso y terror, sin embargo, ahora su nombre ha acaparado algunos titulares de la prensa de espectáculos debido a que fue nominado a los premios Oscar 2023. No obstante, esta no es la única razón por la que es el centro de atención, ya que los fans de los cómics están muy pendiente de él debido a que protagonizará la serie "El Pingüino", spin off de la película de "The Batman".

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos realizará el próximo 12 de marzo la entrega 95 de los premios Oscar, en donde se premiará a lo mejor de la industria. Si bien hay muchas películas nominadas, entre las que destacan está "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin) una tragicomedia obscura dirigida por Martin McDonagh, mientras que fue protagonizada por Brendan Gleeson, recordado por su participación en Harry Potter, y Farrell, ambos nominados a "Mejor actor de reparto" y "Mejor actor", respectivamente.

Colin Farrell como "El Pingüino" de "The Batman"

El 2022 fue un gran año para Farrell, pues además de estar en "Los espíritus de la isla", cinta por la que hoy aspira a un premio de la Academia, también se lució en la nueva versión del superhéroe de DC, "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson, quien a pesar de haber tenido duras críticas antes del estreno, después fue uno de los favoritos. En tanto, el actor originario de Irlanda interpretó a uno de los villanos más emblemáticos: Oswald "Oz" Cobblepot, también conocido como "El Pingüino".

Colin gustó mucho al personificar este antagónico, por lo que los productores decidieron que continuaría en el spin-off de la historia. A pesar de que en los últimos meses se han dado a conocer diferentes cambios en los proyectos de DC, como la cancelación de algunas producciones o decirle adiós a los protagonistas, algo que le pasó a Henry Cavill que ya no será Superman, al parecer la serie de "El Pingüino" sigue en marcha.

La historia tendrá relación directa con la película "The Batman" del 2022 y será de entre seis a ocho capítulos. Según algunas fuentes, el rodaje de la serie comenzará en esta primavera, con el objetivo que esté lista para estrenarse en HBO Max en los primeros meses del 2024, mientras que la segunda parte de la cinta del "Hombre Murciélago" se supone que podría llegar a los cienes para el 2025 o 2026.

Así se ve Colin Farrell como "El Pingüino" Foto: Especial

"He leído los primeros cinco de ocho guiones y son, sin lugar a dudas, extraordinarios. No estoy diciendo que vayan a ser un espectáculo, sólo que sobre el papel se siente jodidamente genial. Estoy muy emocionado", dijo Colin Farrell sobre la serie de "El Pingüino" en una entrevista con Gold Derby, por lo que los fanáticos están emocionados de volver su radical transformación para convertirse en el villano de Ciudad Gótica.

