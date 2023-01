Tras dominar las nominaciones a los premios anuales del Sindicato de Actores de la Pantalla, la cinta The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), se perfila como la favorita para dominar las categorías de los premios Oscar.

Hace unas semanas su protagonista Colin Farell, obtuvo el Globo de Oro como Mejor Actor, ceremonia en la que confesó que había sido una catarsis realizar la película, ya que enfrentó su propia depresión.

Ambientada en una isla de la costa oeste de Irlanda, Los espíritus de la isla sigue a dos amigos de toda la vida, Padraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), quienes después de un día de convivencia Colm decide inesperadamente poner fin a su amistad. Confundido, y con el apoyo de su hermana Siobhan (Kerry Condon) y el joven Dominic (Barry Keoghan), Padraic se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta.

Pero sus repetidos esfuerzos sólo fortalecen la determinación de su antiguo amigo y cuando Colm le da un ultimátum, los acontecimientos se intensifican rápidamente, con consecuencias impactantes.

“Padraic no puede entender por qué Colm ya no quiere ser su amigo y no piensa aceptarlo. Es similar a lo que uno siente cuando te abandonan en una relación ya que piensas: '¿Pero alguna vez me quisiste, o fue imaginación mía que estábamos enamorados?'”, explicó el director y guionista Martin McDonagh.

Farrell y Gleeson ya habían trabajado con Martin McDonagh. (Créditos: Especial)

Además, agregó, “es interesante ver con quién se identifica la audiencia, ya que Colm no quiere perder el tiempo, quiere dedicarse de lleno a su arte: a la música o a la reflexión. Pádraic es un efecto colateral de esa decisión. Hasta ese momento, las cosas habían sido sencillas. Pero Colm tiene 15 o 20 años más que Padraic, y es por eso que para él el tiempo es ahora lo más importante”.

Para Colin Farell la cinta tiene un poco de todo, "la historia es esa: dos amigos que de pronto dejan de serlo, y las consecuencias de eso, y cómo esas consecuencias se extienden a toda la comunidad. Hay discordia y locura, pérdida, sufrimiento, y risas”.

Farrell cree que todos los personajes de la película tienen sus propias luchas internas, tristezas y secretos: “Todos los personajes están tocados, cada uno está loco a su manera; afloran varios arquetipos juntos que crean un cierto caos”.

Por su parte Brendan Gleeson aseguró, “creo que las divisiones que emergen en la isla y la brutalidad de lo que sucede en la película son un reflejo de lo que está sucediendo en el continente. Todos se aferran a sus nimias posturas”.

La cinta se empezó a filmar en 2019, pero por la pandemia se suspendió por un año.

La película se rodó en las islas de Inishmore y Achill, en Irlanda.

