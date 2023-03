VIDEO: Desde la playa, Jacky Bracamontes derrite la red con sólo una camisa blanca

Jacky Bracamontes volvió a confirmar que es una de las famosas que disfruta del baile, pues no es la primera vez que se deja ver moviendo las caderas y luciendo sus mejores pasos. En su cuenta oficial de Instagram, la guapa conductora y actriz compartió un video, desde la playa, en con el que derritió la red vistiendo sólo una camisa blanca, confirmándose como una de las mujeres más bellas de la farándula.

Jacqueline, nombre real de la actriz y conductora, comenzó su carrera en los medios luego de participar en el certamen Nuestra Belleza México 2000, y ser la representante de México en Miss Universo 2001. Actualmente tiene 43 años y se ha consolidado como una de las más hermosas y elegantes en el medio del espectáculo y también en las plataformas digitales, donde es admirada por millones.

Jacky enamora desde la playa moviendo las caderas

Fue este viernes cuando Bracamontes decidió iniciar el fin de semana de puente con la mejor actitud y compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, donde la siguen 8.2 millones de fans, un clip con el que presumió sus mejores pasos al ritmo de uno de los grupos de los años 70 más famosos, pues bailó "Dancing Queen" de ABBA, y deslumbró con su belleza, luciendo un coqueto y sexy look.

"Es puente (fin de semana largo) en Usa y en México… y yo lo festejo bailando!!! #reel #fun #vacation #trip #travel #dance #happydance #dancingqueen", escribió Jacky, como es conocida en el medio, para acompañar el video que publicó en Instagram y con el que ya ha recibido más de 28 mil "me gusta" y cientos de comentarios con halagadoras frases como: "Te amooooo! Me cambias el mood siempre!!" y "Bella y hermosa", sin embargo, algunos de sus seguidores también le hicieron notar que en Estados Unidos no es un día no laboral.

Jacky enamora bailando en la playa. Foto: IG @jackybrv

En las imágenes se puede ver a Bracamontes luciendo toda su belleza y estilo en una camisa blanca, pieza que resaltó al usar accesorios como pulseras y collar en tono dorado y lentes oscuros, un conjunto moderno y juvenil que es perfecto para los días de playa o la temporada de primavera-verano que está por llegar, y con el que la actriz y conductora, que vive en Miami, derritió la red social.

La exreina de belleza ha protagonizado más de una decena de telenovelas, con las que ha ganado miles de fans, y también gracias a su estilo elegante y sofisticado para vestir, es una de las famosas con millones de seguidores en las redes, en donde se ha convertido en un referente de moda, pues la originaria de Guadalajara, Jalisco, da cátedra de estilo para las mujeres mayores de 40 años que desean lucir siempre en tendencia.

La conductora es un ícono de moda. Foto: IG @jackybrv

