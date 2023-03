VIDEO | Fernando Carrillo revela cómo le va en OnlyFans y qué propuestas indecorosas recibe de sus fans

Fernando Carrillo sabe que a los 57 años de edad es el perfecto momento para cuidarse más y lucir impecable. Siguiendo esto al pie de la letra, el actor nacido en Caracas, Venezuela, disfruta de su buena forma física y, por lo tanto, del proyecto que lleva adelante con su página de OnlyFans, misma que le ha dado buenos resultados y donde se ha mostrado generoso a la hora de apapachar a sus seguidores.

Con soltura y algo más de sorpresa, Fernando reveló recientemente que en esa cuenta de OnlyFans ha recibido muchas propuestas, algunas de ellas indecorosas. De igual forma, le han hecho llegar algunas peticiones especiales para las fotografías y videos que sube en esa plataforma.

Se mantiene en forma para OnlyFans

Cuestionado por los medios sobre cómo disfruta de esa faceta en la plataforma, Fernando Carrillo fue sincero y expresó.

"OnlyFans me obliga a estar en mi mejor estafo físico y a no descuidarme, a poner fotos con calidad, no descuidada y que vaya acorde con mis principios", indicó, comentando que su representante en Los Ángeles es quien administra su cuenta.

Con imágenes que ha tomado Quintana Roo, Carrillo abundó que pronto hará más fotos.

¿Qué fetiche le piden sus fans?

Ante esto, precisó que "los pies es un fetiche importante para los fans, la ropa interior también", dijo en torno a lo que sus seguidores quieren ver de él. Por lo tanto, sobre este tipo de contenidos es que girarán sus próximas sesiones.

Para rematar, Fernando Carrillo dijo que María Gabriela, su pareja es la primera en animarlo a tomarse fotografías con mucha libertad y donde muestre más.

Luego de esto, indicó que con su pareja lleva una relación llena de pasión y propuestas de pareja, sumado a que cuando se trata de juegos eróticos él prefiere El Columpio en lugar de El Potro del amor.

