Desde la playa y al sol, Ninel Conde ha llevado los microbikinis a un nivel más alto

Ninel Conde, conocida como “El Bombón Asesino”, acapara la atención en redes sociales desde hace varios años, pero el último tiempo esto ha incrementado debido a que publica contenido con el que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues resulta que la también modelo de OnlyFans.

Ninel Conde sigue creciendo con su talento sobre los escenarios y ya escribió su nombre en la historia de las cantantes y actrices más reconocidas de México. Su talento ha sido complementado con su hermosura y un cuerpo escultural consiente que a diario conquista a más de 5,5 millones de seguidores con publicaciones.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram

Ninel ya tiene, aunque no parezca 46 años y el paso del tiempo parece no ir afectando su vitalidad que demuestra con intensas rutinas de actividad física. Esto le permite lucir una figura única y desempeñarse sobre el escenario y en Instagram como toda una estrella.

Vistiendo traje de baño, Ninel Conde subió las temperaturas

La última publicación de Ninel Conde que causó furor fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram y además de deleitar a sus millones de fieles en la web, también aprovechó para enviar un poderoso mensaje escrito en inglés: Your habits are a result of how you think (¡Tus hábitos son el resultado de cómo piensas!).

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram

Con un traje de baño de dos partes, en color rosa chicle, Ninel Conde enamoró a los internautas, que a cambio le dieron más de 5 mil likes en las primeras horas de publicada su presencia. Los comentarios de amor no se ausentaron y la famosa puede quedar tranquila de que es muy amada.

