Ignacio López Tarso: 3 hermosas divas de la Época de Oro que enamoraron al actor

Este 11 de marzo murió el primer actor Ignacio López Tarso, una de las figuras más importantes del espectáculo en México. Los fanáticos de histrión, además de recordar su paso por la industria del entretenimiento, también rememoraron algunos de sus grandes amores, como fueron estas 3 hermosas divas de la Época de Oro del Cine Mexicano, las cuales con su pasión por el arte, personalidad y belleza cautivaron al protagonista de películas, obras y telenovelas.

López Tarso además de ser reconocido por su trabajo en la industria del espectáculo, que lo convirtió en una leyenda gracias a películas como "Macario" -primera cinta mexicana nominada a los Oscar-; también destacó por ser galán no solamente en el escenario y en la vida real, pues era muy enamoradizo. A pesar de que su gran amor fue su esposa Clara Aranda, algunas de sus compañeras de escena despertaron su interés, ya que eran mujeres muy bellas y talentosas.

El primer actor falleció el 11 de marzo del 2023

Dolores del Río

En una de las últimas entrevistas que ofreció al programa Hoy, el protagonista de "El gallo de Oro" reveló que se "enamoró" temporalmente de todas sus compañeras, sin embargo, el que lo cautivó debido a su personalidad glamurosa y belleza fue Dolores del Río, una de las actrices mexicanas que triunfó en Hollywood. El actor indicó que compartió créditos con la diva del Cine de Oro en la obra de teatro "Mi querido embustero", en la que lo impresionó.

“Estaba realmente enamorado de Dolores del Río. No sabes que mujer más hermosa, más fina, delicadísima, muy culta, muy elegante, muy delicada. Maravillosa, maravillosa Dolores”, resaltó el primer actor, quien al parecer no tuvo una relación con "Lolita" más allá de lo profesional. No obstante, esta no fue la única celebridad que lo cautivó, ya que también otra de sus compañeras actrices logró captar su atención.

Dolores del Río fue una de las actrices que enamoró al actor Foto: Especial

María Félix

En 1960, Ignacio López Tarso estelarizó "La Estrella Vacía", junto a María Félix de la que quedó enamorado. En una entrevista para el programa Montse y Joe explicó que tenía que grabar una escena íntima con "La Doña", sin embargo estaba muy nervioso, no obstante, fue la propia artista quien le dijo que se "portara como hombre", así que lo hizo de manera profesional pero la acción desató un breve romance.

“Me enamoré de María Félix, hice ocho películas con ella. Hice una película con ella donde le hacía el amor y le decía frases de amor, la acariciaba, la tuve que besar (...) Me dio una gran confianza, me decía: 'Bésame sabroso, agárrame fuerte, apriétame. Compórtate como hombre, cabrón'. Yo estaba muy tímido, la agarré, le abrí la boca y le metí la lengua”, contó el histrión de cine, teatro y televisión.

María Félix y López Tarso se besaron Foto: Especial

Elsa Aguirre

López Tarso confesó que otra de sus compañeras de las que también quedó cautivo fue de Elsa Aguirre, la joven actriz que debutó en la pantalla grande tras ganar un concurso de belleza. En 1957, las celebridades protagonizaron el filme "Vainilla, bronce y morir" y ahí surgió el amor entre ambos, pues mientras el histrión admitió que le gustaba su coestrella, ella de igual forma destacó que se sintió atraída por el actor.

En una entrevista para un medio, la estelar de "Cuidado con el amor" destacó que su colega fue uno de sus amores imposibles, pues mientras sentía una conexión con Luis Aguilar y Pedro Infante -a quien le dio una cachetada-, de Ignacio se enamoró, sin embargo, era muy joven y sufría mucho del sentido de abandono, así que prefirió no confesarle su amor y fue de esta manera que tomaron sus propios caminos.

Elsa Aguirre también estaba enamorada de López Tarso Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Ignacio López Tarso: ¿de qué murió el actor mexicano?

Ignacio López Tarso: ella fue Clara Aranda, el gran amor del icónico actor del Cine de Oro