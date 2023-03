Ignacio López Tarso: ella fue Clara Aranda, el gran amor del icónico actor del Cine de Oro

Durante las últimas horas el nombre de Ignacio López Tarso ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que la tarde del sábado 11 de marzo se dio a conocer su lamentable fallecimiento a la edad de 98 años debido a complicaciones de una neumonía y una oclusión intestinal, por lo que desde entonces ha ido en aumento el interés por conocer más a fondo sobre la vida del actor y una de las dudas más recurrentes que rondan en torno a su figura es la de saber quién su bella esposa llamada Clara Aranda, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Antes de saltar a la fama, Ignacio López López, como realmente se llamaba el actor, probó suerte como seminarista, como militar y como brasero, sin embargo, ninguna de estas ocupaciones era lo que le apasionaba, por lo que a finales de la década de 1940 decidió formarse como actor y fue durante esa época cuando conoció a Clara Aranda, de quien quedó profundamente enamorado y desde entonces supo que pasaría el resto de su vida junto a ella.

Ignacio López Tarso y Clara Aranda quedaron flechados desde que se conocieron. Foto: Especial

De acuerdo con las propias declaraciones de Ignacio López Tarso, conoció a su esposa debido a que ambos tenían un tío en común, sin embargo, entre ellos no había ningún lazo sanguíneo, no obstante, en alguna ocasión que visitó a su mencionado pariente, coincidió con Clara Aranda y debido a que quedó asombrado por su arrolladora belleza de inmediato se lanzó a su conquista y al poco tiempo comenzaron a vivir juntos y detalló que “se casaron sin casarse” pues aunque no se unieron ante la ley civil o religiosa, ambos hicieron un pacto de amor más que significativo que para ellos era lo único que valía.

Ignacio López Tarso siempre contó con el respaldo de Clara Aranda en su carrera. Foto: Especial

Hasta donde se sabe, antes de comenzar su relación con Ignacio López Tarso, Clara Aranda ya tenía dos hijas de un matrimonio anterior, no obstante, el actor siempre las consideró sus hijas y tiempo después la pareja procreó a Juan Ignacio Aranda, quien en cuanto creció siguió los pasos de su padre dentro de la industria del espectáculo, donde también es sumamente reconocido.

Juan Ignacio Aranda siguió los pasos de su padre en el ambiente artístico. Foto: Especial

Pese a que Ignacio López Tarso acostumbraba a hablar muy poco sobre su vida en pareja, en alguna ocasión refirió que Clara Aranda no podía evitar ponerse celosa al verlo actuar junto a las actrices más bellas de todo el cine mexicano, sin embargo, la mujer comprendía la situación y nunca le pidió que dejara su trabajo o algo por el estilo pues el histrión también refirió que a su esposa le gustaba mucho su forma de actuar, por lo que también lo impulsaba a seguir adelante en su carrera.

Solo la muerte acabó con el matrimonio del actor

El matrimonio de Ignacio López Tarso duró medio siglo y solo la muerte separó a la pareja pues en el año 2000 Clara Aranda falleció debido a complicaciones de un enfisema pulmonar pues se sabe que tenía una fuerte adicción al tabaco, la cual, compartió por muchos años con su esposo, pero él sí puso dejar el tabaco antes de correr con la misma suerte que su esposa.

En diversas entrevistas, Ignacio López Tarso se refirió a Clara Aranda como su más grande amor pues estuvieron juntos desde que el histrión inició su fructífera carrera en el ambiente artístico.

Clara Aranda falleció en el año 2000. Foto: Especial

“Fuimos marido y mujer desde 1950 y ella murió en el año 2000, vivimos 50 años juntos, ella vio el inicio de mi carrera, vio como fui del TEA, vio como entré a Bellas Artes, todas mis obras en Bellas Artes, me vio progresas, estuvo conmigo toda la vida, toda mi carrera fue Clara conmigo, siempre”, señaló Ignacio López Tarso hace un par de años atrás durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en la que hizo un recorrido a lo largo de su vida y carrera personal.

