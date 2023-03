Oscar 2023: ¿Quién es Jimmy Kimmel, el conductor que sustituye a Chris Rock tras bofetada de Will Smith?

Después de la bofetada que le dio Will Smith, Chris Rock rechazó estar en la entrega de los premios Oscar 2023, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos le dio su lugar a Jimmy Kimmel, pues es un comediante y presentador con mucha experiencia, no sólo al frente de programas de televisión, sino también de este evento, en el que ha estado un par de veces. A pesar de que es muy popular en su país, algunos de los espectadores no saben quién es, por eso aquí te lo presentamos.

En 2022, los premios dieron mucho de qué hablar, lamentablemente no todo fue sobre los galardonados, pues el centro de atención se fue hacia Chris Rock y Will Smith, quienes protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la noche, ya que el protagonista de "Soy Leyenda" le dio una cachetada al comediante después de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith. La situación tomó por sorpresa a las estrellas y espectadores que veían el evento más importante de la industria cinematográfica, por lo que se convirtió en tendencia.

¿Quién es Jimmy Kimmel, conductor de los Oscar 2023?

Durante el año pasado, se especuló que la Academia había buscado al actor de "Golpe Bajo" para que volviera a presentar los premios, sin embargo, se había negado. Este año, en su show de stand-up, Chris confirmó que lo contactaron, pero que los rechazó, debido a que retornar “sería como regresar a la escena del crimen”, haciendo referencia al golpe que le dio su compañero, que tras esta acción quedó suspendido por 10 años de los eventos de la organización.

En tanto, el que será el conductor principal es Jimmy Kimmel, quien es conocido por ser el presentador de su propio talkshow llamado "Jimmy Kimmel Live!", que se transmite por la cadena ABC. Además de tener este programa por alrededor de dos décadas, ha estado al frente de la entrega de premios de la Academia, en 2017 y 2018, por lo que tiene experiencia en este tipo de evento que es visto por millones.

“Jimmy es el anfitrión perfecto para ayudarnos a reconocer a los increíbles artistas y películas de nuestra 95ª entrega de los Oscar. Su amor por el cine, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con nuestras audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo”, dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y a presidenta de la Academia, Janet Yang.

Jimmy Kimmel será el conductor este 12 de marzo IG @jimmykimmel

En tanto, la entrega de los premios Oscar 2023, son este domingo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, California. Como todos los años será transmitido en diferentes señales tanto de televisión abierta y de paga, así que todos los fanáticos del séptimo arte podrán ver quiénes fueron las películas, los equipos de producción y por supuesto los actores que lograron ganar una estatuilla.

