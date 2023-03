Galilea Montijo reaparece en redes tras el anuncio de su divorcio: “Como se le va a extrañar”

El pasado viernes 10 de marzo, Galilea Montijo anunció el fin de su matrimonio con Fernando Reina luego de once años de matrimonio a través de un comunicado difundido en sus redes sociales y desde entonces no se había vuelto a reportar en plataformas digitales, no obstante, hace apenas unos minutos reapareció en Instagram donde realizó una publicación con la que conmovió a todos sus seguidores, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Galilea Montijo realizó la publicación en cuestión, en la cual, no hizo ninguna referencia a su divorcio o a algún otro aspecto de su vida personal, pues en esta ocasión la talentosa conductora de “Hoy” aprovechó la concurrida aplicación de la camarita para lamentar la muerte de Ignacio López Tarso, el legendario actor del Cine de Oro que falleció la tarde del sábado 11 de marzo a los 98 años de edad debido a complicaciones de neumonía y una oclusión intestinal.

Galilea Montijo lamentó la muerte de Ignacio López Tarso. Foto: IG: galileamontijo

“¡Como se le va a extrañar!”, fue el texto que escribió Galilea Montijo para acompañar una fotografía en la que apareció recargada sobre el hombro de Ignacio López Tarso, quien es considerado como una de las máximas figuras del ambiente artístico en México.

Como era de esperarse, la publicación de Galilea Montijo tuvo una gran repercusión entre los más de 10 millones de seguidores que ostenta en Instagram, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular miles de likes, además, las muestras de afecto y las lamentaciones por la muerte del actor no se hicieron esperar.

Cabe mencionar que, Galilea Montijo ya no respondió a ningún comentario que se hizo en su post aparentemente para no dar pie a que la cuestionen sobre algún tema relacionado con su divorcio pues tal como ella lo pidió en su comunicado, no tiene programado ofrecer más declaraciones al respecto pues pidió privacidad ante este complicado momento que se encuentra atravesando.

Galilea Montijo y Fernando Reina estuvieron casados por once años. Foto: IG: galileamontijo

“Siempre seremos una familia”, aseguró Galilea Montijo

En el comunicado con el que Galilea Montijo hizo oficial su divorcio, la conductora de “Hoy” señaló que su separación se originó por diferendos entre ambos ocasionados por la pandemia de Covid-19, sin embargo, refirió que todo este proceso se está realizando en un ambiente de cordialidad, además, aclaró que acordaron seguir llevando una buena relación principalmente por el bienestar de su hijo Mateo.

Galilea Montijo y Fernando Reina acordaron seguir siendo una familia por el bienestar de su hijo Mateo. Foto: IG: galileamontijo

“Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permaneceremos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar”, se puede leer en el comunicado emitido por Galilea Montijo, quien se convirtió en la tercera conductora de “Hoy” en anunciar su divorcio en menos de un mes.

