"Sin novedad en el frente": ¿por qué se llama así la nominada al Oscar 2023?

Como es bien sabido, la cinta Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neues, en alemán, o All Quiet On The Western Front, en inglés) lleva el mismo que la novela escrita por Erich Maria Remarque (1929). En ella narra el horror que vivieron los soldados durante la Primera Guerra Mundial.

Para darse una idea de lo que para el escritor alemán representó la también llamada Gran Guerra, vale la pena retomar algunos de los párrafos de su obra: "Soy joven, tengo veinte años, pero no conozco de la vida más que la desesperación y la muerte, la angustia y el tránsito de una existencia llena de la más estúpida superficialidad a un abismo de dolor. Veo que los pueblos son lanzados los unos contra los otros, y se matan sin rechistar, sin saber nada, locamente, dócilmente, inocentemente. Veo cómo los más ilustres cerebros inventan armas y frases para hacer posible todo esto durante más tiempo y con mayor refinamiento"..

Esta obra, claramente antibélica, fue traducida en más de 20 idiomas y está basada en las propias vivencias de Remarque quien fue soldado en dicho conflicto internacional. No obstante, el autor también se basó en las experiencias de otras personas, como las que describía en su diario su compañero de escuela Georg Middendorf, así como en los testimonios de otros con quienes conversó durante y al terminar la guerra.

Es a través del personaje de Paul Bäumer (Felix Kammerer), un joven de 17 años, que el director Edward Berger muestra el miedo, dolor y desesperanza que Remarque refleja en algunos líneas de su novela: "Aquí, en las trincheras, lo hemos perdido todo. Ya no se eleva en nosotros ningún recuerdo; hemos muerto. El recuerdo planea a lo lejos, en el horizonte".

Los actores y sus retos durante el rodaje

Dar vida a este patriótico pero también desilusionado personaje, implicó para Kammerer, de origen austriaco, someterse a un duro entrenamiento físico para tener la condición que le permitiera aguantar durante 16 horas el caminar en el lodo que casi le llegaba a las rodillas.

También trabajó su voz, ya que Remarque era de Osnabrück y buscaba que su acento fuera lo más parecido al de Baja Sajonia, además leyó más de 10 libros sobre la Primera Guerra Mundial para estar informado de todo lo que sucedió en ese momento histórico de la humanidad.

Así como él, el actor Albrecht Schuch, que dio vida al personaje de Stanislaus Katczinsky o "Kat", también dejó de fumar después de más de 20 años, para tener la condición física que demandaba el rodaje, el cual se realizó en República Checa, Bélgica y Alemania.

Ambos actores tuvieron grandes retos que lograr para la cinta. Foto: Especial

¿Por qué se llamó así la película?

En la novela, Paul Bäumer es asesinado en la trinchera, en un día muy tranquilo, y es justo de ese momento del que surge el título. Se toma de un informe del ejército el día en que muere el personaje principal.

"Cayó en octubre de 1918, un día tan tranquilo, tan quieto en todos los sectores, que el comunicado oficial se limitó a la frase: 'Todo tranquilo en el frente occidental'. Había caído boca abajo y quedó como dormido, sobre la tierra. Al darle la vuelta pudieron darse cuenta de que no había sufrido mucho. Su rostro tenía una expresión tan serena que parecía estar contento de haber terminado así", con estas líneas pone fin Remarque a su novela.

