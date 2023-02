Oscar 2023: así fue elegido Felix Kammer entre 500 actores para debutar en "Sin novedad en el frente"

La gala de los premios Oscar 2023 cada vez está más cerca, por lo que además de darse a conocer a los grandes favoritos para llevarse las preseas, también se han revelado algunas anécdotas de las películas y sus protagonistas, como es el caso de la cinta "Sin novedad en el frente" y la elección de Felix Kammer para el papel principal, ya que antes de darle el personaje, el director primero vio alrededor de 500 actores.

"Im Westen nichts Neues", título original en alemán, o también conocida como "All Quiet On The Western Front", es una película basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque lanzada 1929, y está dirigida por Edward Berger, quien por primera vez hizo la adaptación a una cinta alemana de la obra literaria. La película dio mucho de qué hablar en los últimos días debido a que ganó en la categoría de "Mejor película" en los British Academy Film Awards (BAFTA), por lo que con este reconocimiento se coloca como una de las favoritas para llevarse la estatuilla en los Oscar.

Felix Kammer fue elegido entre 500 actores

Antes de ser considerada para los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, la película alemana pasó por algunas peripecias para su rodaje, incluida la elección del protagonista, pues tuvieron que hacerle casting a 500 actores. De acuerdo a Edward Berger, el único que personificaba el papel de Paul Bäumer era Kammer, quien según las propias palabras del cineasta "era tan anticuado y tan clásico, tan puro e inocente".

Felix había trabajado con la dramaturga Sabrina Zwach, quien es esposa del productor Malte Grunert, encargado de la cinta "Sin novedad en el frete", por lo que cuando el cineasta lo vio inmediatamente le ofreció una audición personal con su compañero Berger, el cual quedó cautivado con el talento y personalidad del actor, quien solamente había hecho algunas obras de teatro hace algunos años, pero que aún no había participado en la pantalla grande.

"Vi a unos 500 actores jóvenes. E invitamos a Félix a regresar una y otra vez. Y cada vez, él mejoraba y mejoraba, simplemente creciendo en el papel. En un momento, estaba claro, tenía que ser él. Fue un verdadero descubrimiento", destacó el director en una entrevista en la que reveló cómo había elegido al actor, de 27 años, quien por primera vez protagonizó una película recibiendo buenas críticas de los expertos en el séptimo arte.

En tanto, "Sin novedad en el frete" es una película que estrenó en septiembre de 2022 durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero que ya está disponible en Netflix como una de sus cintas originales. Este 12 de marzo el equipo del filme estará presente en la ceremonia de los premios Oscar, pues se encuentra nominada en nueve categorías: Mejor fotografía, Mejor película internacional, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor banda sonora, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejores efectos visuales, Mejor guion adaptado y Mejor película.

Felix Kammer debutó en el cine con "Sin novedad en el frente", película nominada al Oscar IG @felix.kammerer_

