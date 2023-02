Quién es Edward Berger, el director detrás de la cinta Sin Novedad en el Frente

Edward Berger tiene 53 años y es originario de Wolfsburgo, Alemania. Ha destacado no solo como director de cine, sino también como guionista. Recientemente la está rompiendo a nivel internacional con múltiples nominaciones por su más reciente película Sin novedad en el frente (2022) (All Quiet on the Western Front en inglés). Tan solo para la 76 entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Artes, que se realizará el próximo domingo 19 de febrero, recibió 14, mientras que para los Oscar su cinta fue nominada en nueve diferentes categorías.

Estudió en la Escuela de las Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, en 1994, donde escribió y lideró varios cortometrajes, que tras su participación en diversos festivales, lograron reconocimiento internacional. Ha impartido talleres y conferencias en la Universidad de Columbia y en la Universidad de las Artes de Berlin, ciudad en la que se ha desarrollado como guionista o director de algunos episodios de series de televisión como Tatort (2006), KDD – Kriminaldauerdienst (2008), Polizeiruf 110 (2010), The terror (2018), Deutschland 83, cuyo primer episodio fue estrenado en junio de 2015.

Ha dirigido diversas películas y series de televisión. Foto: AFP

Entre las películas que ha dirigido destacan Gomez – Kopf oder Zahl (1998), Frau2 sucht HappyEnd (2001), Que tengas un buen verano (2011), Mutter muss weg (2012) y Jack (2014), una de sus cintas más conocidas, la cual está basada en la vida de un niño y recibió diversos premios, entre ellos, el de Mejor guion en el Festival de Cine de los Cinco Lagos en Starnberg.

También dirigió All My Loving (2019) y Sin novedad en el frente (2022) que parece estar destinada a hacer historia como lo hizo la película del estadounidense Lewis Milestone, quien también decidió llevar a la pantalla grande la novela homónima del escritor alemán Erich María Remarque (1929).

Dirige la primera versión en alemán

La película de Edward Berger es la primera adaptación que se realiza en idioma alemán de esa novela en la que se narran los horrores de la Primera Guerra Mundial de la perspectiva del propio Remarque, quien fue testigo directo del sangriento conflicto bélico que marcó la historia de la humanidad.

En esta tercera versión alemana, que es posterior a la de 1979 del director estadounidense Delbert Mann, los protagonistas son Paul Bäumer (Felix Kammerer) un joven patriótico de 17 años que decide sumarse al frente occidental en la también llamada Gran Guerra, al lado de sus amigos Albert Kropp (Aaron Hilmer), Franz Müller (Moritz Klaus) y Ludwig Behm (Adrian Grünewald), que después forjarán una amistad con Tjaden (Edin Hasanovic) y Stanislaus Katcinzsky (Albrecht Schuch); sin embargo, el entusiasmo de cada uno de ellos pronto se vendrá abajo al toparse con la cruda realidad que se vive cada día en las trincheras.

Por otro lado, en la cinta también aparece el político Matthias Erzberger (Daniel Brühl), quien trata de encontrar la forma de terminar con esa guerra, en tanto que el general Friedrich (Devid Striesow), el antagonista de la historia, se encarga de mantener el conflicto por cuestiones de honorabilidad.

