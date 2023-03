"Sin novedad en el frente": la cruel historia familiar detrás de la nominada al Oscar 2023

Una de las cintas de habla no inglesa más vistas de Netflix ha sido Sin novedad en el frente, la cual del 24 de octubre, unos días después de ser lanzada, al 6 de noviembre, se mantuvo como la película con más horas vistas, sumando más de 71 millones de horas reproducidas en la plataforma.

Del 7 al 27 de noviembre, su situación no cambió mucho, ya que siempre se mantuvo entre los primeros tres lugares, acumulando más de 31 millones de horas vistas. Llama la atención que regresó a ser de las 10 más vistas del 26 de diciembre al 26 de febrero, esto podría deberse a las múltiples nominaciones que recibió y a que el 19 de febrero, durante la 76 edición de los premios BAFTA 2023, la nueva versión de la novela de Erich Maria Remarque obtuvo siete estatuillas, entre ellas, la de mejor película.

Sin embargo, detrás del éxito de este filme que logró ser nominado en la categoría de mejor película en los Oscar de este año, algo nuevo en la historia del cine alemán, no solo están los actores Felix Kammerer (Paul Bäumer), y Daniel Brühl (Matthias Erzberger) o su director Edward Berger, quien recibió el premio a mejor director en los BAFTA, sino también el productor estadounidense Daniel Marc Dreifuss, quien ha destacado en otras cintas como Sergio (2020), Gernika (2016), Orphans of ElDorado (2015), No (2012), y en la producción ejecutiva de Nunca vas a estar solo (2016).

Daniel Marc Dreifuss y su cruda historia familiar

El productor de este exitoso largometraje nació en Estados Unidos el 6 de diciembre de 1978; sin embargo, tiene raíces alemanas. En entrevista con HeyUGuys y Golden Globes compartió que dos familiares muy cercanos a él vivieron en carne propia los horrores de la Primera Guerra Mundial, se trata de su abuelo y un primo hermano de este, quienes resultaron heridos.

De acuerdo con Dreifuss, su abuelo habría muerto el último día de la guerra, que es el día en que se desarrolla la mayor parte de Sin novedad en el frente, cuando se firma el armisticio, asó. Señaló que debido a sus orígenes alemanes, la historia significó mucho para él, incluso resaltó que haya sido "exquisitamente ejecutada" por el director y por todos los departamentos que participaron en su materialización.

Dreifuss nació en una familia brasileña aunque tiene raíces europeas. Fue representante de la Comisión de Cine de Río en Estados Unidos y luego en la Asociación Cinematográfica de América (MPAA por su siglas en inglés), según datos del sitio Golden Globes. Su carrera como productor inició en 2008, con algunos cortometrajes y un documental.

En junio de año pasado se encontraba en el desarrollo de Solidaridad, una película independiente dirigida por Dustin Brown que aborda el tema de los inmigrantes en Los Ángeles, pero además paralelamente estaba trabajando en otros proyectos como The Art of Starving, basado en un libro de Sam J. Miller, así como Today, una comedia romántica con elementos de ciencia ficción, qe trabajo con la directora argentina Gabriela Tagliavini, quien ha liderado películas como Cómo cortar a tu patán (2017) y La mujer que todo hombre quiere (2001).

Seguir leyendo:

"Sin novedad en el frente": Qué dice la crítica sobre la película antibélica de Netflix nominada al Oscar 2023

Oscar 2023: así fue elegido Felix Kammer entre 500 actores para debutar en "Sin novedad en el frente"

Quién es Edward Berger, el director detrás de la cinta Sin Novedad en el Frente