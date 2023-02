Valerie Loureda presume sus abdominales con mini top y atrevida ideal para San Valentín

La luchadora de la WWE Valerie Loureda ha cobrado mucha relevancia en las redes sociales, principalmente en Instagram, suele compartir fotos de su vida, de sus peleas y de sus escapadas a la playa. En esta ocasión se volvió viral luego de que subió una serie de postales en la que hizo alarde de sus abdominales marcados con un atuendo que algunos de sus seguidores aseguraron es perfecto para estar con alguien especial en San Valentín.

Siempre se vuelve tendencia. Foto: Especial.

La estrella cuenta con más de 930 mil suscriptores en Instagram; su fama creció tras haber dejado su carrera como luchadora de MMA y convertirse en estrella de la WWE, donde ha sido bien recibida, pero ella ha asegurado que la transición le ha costado un poco.

Está contenta con cómo se ha desarrollado su carrera. Foto: Especial.

Siempre luce espectacular

En su última publicación en Instagram se le puede ver con un mini top negro y lencería del mismo color; este atuendo le permitió presumir su figura, la cual tiene un tono muy marcado gracias a las exhaustivas rutinas de ejercicio que sigue. Como era de esperarse, la publicación original se volvió viral, pues suma más de 70 mil me gusta y casi mil comentarios.

El publico de la WWE la ha recibido muy bien. Foto: Especial.

Me gusta su nuevo trabajo

Loureda, de 24 años, tuvo una exitosa carrera en las artes marciales mixtas, ganando cuatro de sus cinco combates profesionales, todos ellos bajo la bandera de Bellator. En un principio fue criticada por dejar los combates para convertirse en estrella de lucha libre, pero ella no ha prestado atención a eso y los fans de este espectáculo la han recibido muy bien.

“Ahora soy una superestrella… Estoy muy emocionada, he dedicado toda mi vida a las artes marciales y todo ha llegado a este momento. Y esta es mi oportunidad de mostrar mi cultura y entretener al mundo. Estoy emocionada porque he trabajado muy duro toda mi vida. He tenido una educación muy dura”, mencionó en una entrevista.

