La ex estrella de la WWE "Lana" Perry dejaría de vender fotos por esta poderosa razón

La ex estrella de la WWE "Lana" Perry dejó el cuadrilátero en junio de 2021 por crearse una cuenta al estilo de OnlyFans, donde triunfó, pero ahora ha emocionado a sus seguidores al mencionar que existe una posibilidad de pausar su carrera como creadora de contenido para volver a su antiguo empleo en la lucha libre estadounidense.

Tiene 3.9 millones de seguidores en Instagram. Foto: Especial.

El año pasado, lanzó una cuenta en Brand Army para hacer contenido de "Hot Flexible Wife" (esposa sensual y flexible), con una cuota de suscripción mensual de alrededor de 19.99 dólares. Según informó, el mismo día que la lanzó, en mayo de 2021, ganó 416 mil 483 pesos, por lo que fue calificado como el mayor recaudamiento en un día en la plataforma.

Tendría que borrar su página

Rose, de 32 años, estaría ganando más de lo que algún día hizo con su contrato en la WWE. Sin embargo, si vuelve a los cuadriláteros, Perry tendría que borrar su cuenta, lo cual no parece ser un problema para ella. En declaraciones al podcast estadounidense de comedia The Bailey Show, dijo:

Constantemente se vuelve viral. Foto: Especial.

"Mi último par de años en la WWE, tuve un contrato increíble y muy lucrativo por el que había trabajado muy duro y durante mucho tiempo, lo cual fue una bendición increíble por la que estoy agradecida". En los últimos seis meses, he recaudado más que en mi contrato mejor pagado con la WWE. Estoy agradecido por ello. En el negocio en el que estamos y en los tiempos que corren, tienes que sacar provecho de todo porque no sabes cuánto tiempo va a durar”, aseguró.

Era una buena peleadla. Foto: Especial.

La lucha libre, su mayor pasión

"Tengo la bendición de tener esta oportunidad, pero siempre volvería a la lucha libre. Si WWE me llamara mañana y me dijera 'te queremos de vuelta', no es por el dinero", agregó. Mencionó que la WWE es una de las franquicias más grandes del mundo y que “tienes que hacer lo que amas” y que incluso volvería “gratis”.

SIGUE LEYENDO...

Aficionada más polémica de la Selección Mexicana reaparece en pijama | FOTOS

FOTO: Karely Ruiz presume sus curvas en ajustado body rosa de red