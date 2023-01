Valerie Loureda: las 3 veces que la peleadora de la WWE usó mini vestido y paralizó Instagram

Valerie Loureda, quien es la luchadora sensación de la WWE, constantemente se vuelve tendencia en redes sociales por sus arriesgados outfits, por los que constantemente se gana cientos de halagos y miles de me gusta. En esta ocasión te presentaremos tres fotos en las que la guapa cubano- estadounidense posó con minivestidos que le permitieron presumir sus encantos.

La ex estrella de Bellato, de 24 años, cuenta con más de 900 mil suscriptores en Instagram. Su fama creció tras haber dejado su carrera como luchadora de MMA y convertirse en estrella de la WWE, donde ha sido bien recibida, pero ella ha asegurado que la transición le ha costado un poco.

En esta postal la podemos ver con un coqueto vestido café con un escote en la espalda muy pronunciado y con aperturas a la altura de las caderas, con el cual pudo presumir sus torneadas piernas.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

Le ha costado ser peleadora de la WWE

En un principio fue criticada por dejar los combates de artes marciales mixtas para convertirse en estrella de lucha libre, pero ella no ha prestado atención a eso y los fans de este espectáculo la han recibido muy bien, aunque ha asegurado que la transición le ha costado un poco.

En esta otra postal la vemos con un look más arriesgado, que consta de un mini vestido rosa tipo pijama con transparencias que dejaron ver su lencería morada. Como era de esperarse, recibió cientos de halagos.

Su carrera va en ascenso. Foto: Especial.

La joven de 24 años dejó “Bellator” en junio con un orgulloso récord de cuatro victorias y una sola derrota. Abandonó el brutal octágono por una oportunidad de tener menos riesgo y matyor escaparate en NXT dentro de la WWE, que reveló que simplemente no podía rechazar. “Ahora soy una superestrella”, dijo en una entrevista.

El futuro pinta bien

En esta última foto la podemos apreciar con un sensual vestido tipo animal print con transparencias en las caderas, el cual lo usó en un evento de la WWE y sin duda lució espectacular.

Siempre presume sus torneadas piernas. Foto: Especial.

"Estoy muy emocionada, he dedicado toda mi vida a las artes marciales y todo ha llegado a este momento. Y esta es mi oportunidad de mostrar mi cultura y entretener al mundo. Estoy emocionada porque he trabajado muy duro toda mi vida. He tenido una educación muy dura”, agregó.

SIGUE LEYENDO...

Aficionada más polémica de la Selección Mexicana reaparece en pijama | FOTOS

FOTO: Karely Ruiz presume sus curvas en ajustado body rosa de red