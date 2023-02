La influencer Melissa Vallecilla se lanza contra Anuel por negar a su hija: “No se dejen engañar de porquerías”

Anuel AA sigue dando de qué hablar por su relación con Yailin “La Más Viral”, pues anunció de manera oficial su separación. Aunque en el video que compartió también mencionó a Melissa Vallecilla y negó una vez más ser el padre de Gianella, la bebé que la joven asegura haber tenido con el cantante luego de un intenso y breve romance. Las declaraciones del reguetonero enfurecieron a la influencer y no dudó en defenderse con un mensaje en el que lo llama "animal".

El intérprete de “La Jeepeta” hizo oficial su romance con Yailin en enero del 2022, tan sólo unos meses después de haber terminado su noviazgo con Karol G. En junio de ese mismo año la pareja se casó en medio de fuertes críticas y para noviembre pasado informaron que esperaban a su primer hijo, aunque todo parecía estar bien entre ellos una supuesta infidelidad del cantante habría terminado cono su matrimonio.

Mientras Anuel AA disfrutaba de su romance con la rapera dominicana, se reveló que Melissa Vallecilla dio a luz a una pequeña que sería hija del cantante, algo que él negó y aseguró que se realizaría una prueba de paternidad pero no se dieron más detalles al respecto. La joven sostuvo su declaración y hasta el momento no ha dudado en defenderse de los comentarios negativos que ha recibido, pues asegura que Gianella, como se llama la niña.

Melissa Vallecilla responde

Tras anunciar su separación, el cantante puertorriqueño negó una vez más tener alguna relación con la también modelo colombiana y ser el padre de la niña; además, lanzó una fuerte advertencia a la joven asegurando que si lo que buscaba era dinero había “topado con pared” y dejó ver que no está dispuesto a reconocer a quien podría ser su hija.

Melissa Vallecilla junto a su hija Gianella. Foto: IG @meli__valle

"No tengo un cara** que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro** para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata”, dijo Anuel AA.

Vallecilla no tardó en responder y llamó “animal” al cantante por negar a su hija y hablar de esa manera de ella: “¿Porqué no salís a hablar las porquerías que haz hecho y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? ¿Disque no supiste más de mí? ¿Que a mí me salió el tiro por la culata? Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. El que está quieto se deja quieto, y vos ya me tentaste la boca”.

“Lo que sos es un hablador. Sólo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija", añadió ella. "¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí sí quedas bien pisoteado! Ahí tienen al muy real. ¿No disque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías”, añadió.

Melissa Vallecilla responde a Anuel AA. Foto: IG @meli__valle

