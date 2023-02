Grupo Palomo: esta es la verdadera historia de “No me conoces aún”, una canción que fue rechazada por varios artistas

Homero Palomo (director, bajo sexto y segunda voz), José Ángel Fresnillo (primera voz) Heriberto Eguía (acordeón), Arturo Narváez (bass), Víctor Estrada (batería), y David Hernández (percusiones), integrantes de Grupo Palomo fueron los encargados de musicalizar y dar voz a una de las canciones más emblemáticas del género grupero que sigue en el gusto de la gente.

Grupo Palomo son originarios de Monterrey Nuevo León, México, su trayectoria artística empezó en 1992 y fue hasta 2001 cuando fue lanzada la canción que los llevara hasta la cima del éxito, se trata de “No me conoces aún” es una composición de la autoría de Flor Yvone, una sensual letra que enamora a quien la escucha.

Según Billboard, la pieza formó parte de la lista de “Top 20 de regional mexicano de todos los tiempos” clasificada desde 1994 hasta septiembre del 2018, la publicación arrojó información en donde se indica que el tema lideró 30 semanas del conteo de popularidad y permaneció 49 semanas en su lista “Hot Latin Songs”

Según la autora de “No me conoces aún”, antes de que Grupo Palomo hiciera famosa la melodía, esta fue rechazada por varias estrellas, pues no le auguraban un buen desarrollo y aceptación del público, pero pasó todo lo contrario, pues en cuanto salió cautivó a los espectadores debido a la pasión con la que es interpretada.

En un video viral en TikTok, Flor Yvone revela que en una disquera al darse cuenta de que ella era la autora de importantes sencillos en voz de estrellas como El Poder del Norte, la llamaron para ofrecerle exclusividad y pedirle algunas letras, ella les ofreció un casete lleno de melodías entre ellas “No me conoces aún”.

“Primero se la ofrecen a Poder del Norte y la rechazan y luego se la ofrecen a Virgilio Canales con el grupo Liberación y dice que no le gusta y luego se la llevan a Palomo, un grupo que va empezando y todavía no sonaba, también la rechaza”, asegura la estrella de la composición, pero, aunque los últimos músicos no querían la letra fueron obligados a grabarla, si no la disquera les daría la carta de retiro, por lo que aceptaron.